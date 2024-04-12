Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Tesbih namazı nasıl kılınır, Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazı cemaatle mi kılınır?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namaz olan Tesbih namazını kılmak isteyenler kaç rekat olduğunu ve nasıl kılındığını araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından namazın kılınışı ile ilgili bilgiler verildi. Peki, Tesbih namazı nasıl kılınır, Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazı cemaatle mi kılınır? İşte ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namaz olan tesbih namazı hakkında bilgiler...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih namazı 4 rekattır.

TESBİH NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde bu konu hakkında yer alan yazı şu şekildedir:

Kaynaklarımız, tesbih namazını cemaatle kılınan nafile namazlar arasında saymamışlardır. Bu konuda Hz. Peygamberden (s.a.s.) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.

Kaynaklarımızda nafile namazlardan sadece teravih, küsûf (güneş tutulması) ve bir görüşe göre istiskâ (yağmur duası) namazının cemaatle kılınması meşru görülmüştür. Bunların dışındaki tüm sünnet ve nafile namazların cemaatle kılınması mekruhtur (Serahsî, el-Mebsût, II, 144).

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı Haberler

Bakmadan Geçme

12 Nisan DEPREM SON DAKİKA | Deprem ne zaman oldu, deprem mi oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesi Lahn nedir? Kuran'da Lahn ne demektir? Lahn kelimesinin tanımı ve anlamı! Hadr nedir? Kuran'da Hadr ne demektir? Hadr kelimesinin tanımı ve anlamı! Kıraat nedir? Kuran'da Kıraat ne demektir? Kıraat kelimesinin tanımı ve anlamı! Hizb nedir? Kuran'da Hizb ne demektir? Hizb kelimesinin tanımı ve anlamı! Hatim nedir? Kuran'da Hatim ne demektir? Hatim kelimesinin tanımı ve anlamı! Cüz nedir? Kuran'da Cüz ne demektir? Cüz kelimesinin tanımı ve anlamı! ALTIN FİYATLARI Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın kaç TL? Ayet nedir? Kuran'da ayet ne demektir? Ayet kelimesinin tanımı ve anlamı! Tesbih namazı nasıl kılınır, Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazı cemaatle mi kılınır? Hz. Muhammed'in hayatı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ne zaman vefat etti? Ne zaman peygamber oldu? Fil olayı nedir? Fil vak'ası nasıl yaşanmıştır? Fil yılı ne demektir? Fil suresi içerisindeki Fil olayı nedir? Fil suresi okunuşu ve anlamı! Hz. Muhammed (S.A.V.) ne zaman doğdu? Peygamberimizin doğum tarihi nedir, doğum günü ne zaman? Hz. Muhammed doğduğunda gerçekleşen mucizeler! 27 Kasım hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 27 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 27 Kasım hangi burca ait? 26 Kasım hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 26 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 26 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title