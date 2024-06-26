Teoman'dan Erdoğan'a övgü! Teoman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ne söyledi?

Şarkıcı Teoman, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Teoman, "Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor." ifadelerini kullandı. Peki, Teoman Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ne söyledi? Detaylar haberimizde...

TEOMAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Teoman, Türkiye'de kişi kültünün de önemli olduğunu ifade ederek, "Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor." dedi.

Sunucunun "Benzer karizmayı İmamoğlu ve Yavaş'ta da görüyor musun seçim sonuçlarına bakınca?" sorusuna ise Teoman, "Benzer demeyeyim ama onların da karizmatik figürler olduğu kesin." şeklinde yanıt verdi.