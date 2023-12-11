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Telefon ne zaman icat edildi? Telefon mu telgraf mı önce icat edildi? Telefon icat tarihi nedir?

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Günümüzde ayrılmaz bir parçamız haline gelen telefonlarımızın tarihi araştırılıyor. Vatandaşlar Telefon ne zaman icat edildi? Telefon mu telgraf mı önce icat edildi? Telefon icat tarihi nedir? Merak ediyor. İşte detaylar…

Telefon, Alexander Graham Bell tarafından icat edildi. Bell, 10 Mart 1876'da ABD Patent Ofisi'ne "verbally transmitted telegraphy" (sözlü ileti telgrafı) başlıklı telefonun patentini başvurdu ve bu başvuru Bell'in telefonu icat ettiği tarih olarak kabul edilir. Peki, Telefon ne zaman icat edildi? Telefon mu telgraf mı önce icat edildi? Telefon icat tarihi nedir? İşte detaylar…

TELEFON NE ZAMAN İCAT EDİLDİ?

Telefon, Alexander Graham Bell tarafından keşfedildi. Bell, 10 Mart 1876 tarihinde ABD Patent Ofisi'ne "verbally transmitted telegraphy" (sözlü ileti telgrafı) adlı telefonun patent başvurusunu yaparak, telefonun icat edildiği kabul edilen tarihi belirledi. Ancak, Bell ile aynı zamanda, Elisha Gray da benzer bir cihazın patentini almak için başvuruda bulunmuştu. Bu nedenle, telefonun kim tarafından "ilk" icat edildiği konusunda tartışmalar mevcuttur.

Telefon ne zaman icat edildi? Telefon mu telgraf mı önce icat edildi? Telefon icat tarihi nedir?

TELEFON MU TELGRAF MI ÖNCE İCAT EDİLDİ?

Telefon mu yoksa telgraf mı önce icat edildi sorusu, karmaşık bir tarihi süreci yansıtır. Alexander Graham Bell ve Elisha Gray, telefonun patent başvurusunu hemen hemen aynı zamanda yapmışlardır, bu nedenle telefonun kimin tarafından ilk icat edildiği konusunda bir tartışma bulunmaktadır.

Bell'in 10 Mart 1876'da telefon patentini almasıyla birlikte, aynı dönemde Elisha Gray da benzer bir cihaz için patent başvurusu yapmıştır. Bu iki mucitin aynı tarihlerde çalıştıkları ve benzer cihazlar geliştirdikleri biliniyor. Sonuç olarak, telefonun kesin icat tarihi konusundaki belirsizlik devam etmekle birlikte, Bell genellikle telefonun mucidi olarak anılmaktadır.

Telefon ne zaman icat edildi? Telefon mu telgraf mı önce icat edildi? Telefon icat tarihi nedir?

TELEFON İCAT TARİHİ NEDİR?

Alexander Graham Bell, 10 Mart 1876'da ABD Patent Ofisi'ne "verbally transmitted telegraphy" (sözlü ileti telgrafı) başlıklı telefonun patentini almıştır.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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