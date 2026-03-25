Tel Aviv'de karga istilası! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Tel Aviv semalarında uçan kargaların görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, paylaşımlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Görüntüler, özellikle dini ve sembolik yorumlarla tartışma yarattı.

Sosyal medyada dolaşıma giren videolarda, Tel Aviv üzerinde çok sayıda karganın toplu halde uçtuğu görülüyor. Şehrin farklı noktalarından kaydedildiği öne sürülen görüntülerde kuşların yoğun şekilde bir bölgede dolaşması dikkat çekti.

DİNİ METİNLERLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Görüntülerin ardından bazı kullanıcılar, durumu dini metinlerle ilişkilendirerek yorumlarda bulundu. İncil’de özellikle Vahiy gibi apokaliptik metinlerde, savaş, yıkım ve ölümler sonrası leş yiyici kuşların (kargalar, akbabalar) ortaya çıkmasına dair tasvirler yer alıyor. Bu nedenle bazı paylaşımlarda görüntüler “kötüye işaret” olarak değerlendirildi.

UZMANLAR: DOĞAL BİR DURUM OLABİLİR

Uzmanlar ise kargaların şehir üzerinde toplu halde uçmasının mevsimsel ya da çevresel nedenlerle açıklanabileceğini, bu tür görüntülerin doğrudan olağanüstü bir duruma işaret etmeyebileceğini belirtiyor.

GERİLİM ORTAMINDA YORUMLAR ARTIYOR

Bölgede süren gerilim nedeniyle bu tür görüntüler sosyal medyada daha hızlı yayılırken, sembolik ve dini yorumların da arttığı gözleniyor.