Tekstil Mühendisi Ayşe Gülşah Kılıç: "Global Tekstil Sektöründe İnovasyon ve Sürdürülebilirliğin Faydaları

Kılıç, çoğu markanın son yıllarda benimsediği "%100 sürdürülebilir olma" hedefine yönelik farklı teknik

ve materyaller kullanarak yeni kumaşlar tasarlıyor. Türkiye, Çin ve Hindistan'daki lider sürdürülebilir

kumaş üreticileri ile iş birliği yaparak, firmaların bu önemli hedefe ulaşmasına anlamlı katkılar sağlıyor.

Tekstil Mühendisi, Ayşe Gülşah Kılıç, geleceğe yön veren sürdürülebilir ve çevre dostu kumaş

üretiminin moda sektörüne olumlu katkılarını birkaç açıdan ele alıyor:

Çevre dostu olunması: Sürdürülebilir kumaşlar geleneksel kumaş üretimine göre daha az su, enerji,

kimyasal madde kullanımını gerektirir.

Etiğe duyarlı üretim: Sürdürülebilir kumaş kullanımı ile etik üretim süreçleri teşvik edilmiş olur. İşçi

hakları, adil ücret ödemeleri, çalışma güvenliği gibi konularda üstün standartların yakalanması

amaçlanır.

Tüketici farkındalığını arttırmak: Sürdürülebilir kumaş kullanımı tüketicilere ürünlerinin kaynaklarını

ve üretim süreçlerini daha iyi anlamaları için bir algı oluşturur. Bu durum, tüketicilerin çevresel ve

sosyal sorumlulukları düşünerek daha bilinçli alışveriş yapmalarını teşvik eder.

Döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak: Sürdürülebilir kumaşlar genellikle geri dönüştürülebilir

özelliklere sahiptir. Böylelikle atık miktarında azalma, doğal kaynakların daha etkin kullanılması

sağlanarak moda endüstrisinde daha döngüsel bir ekonomiye katkıda bulunması desteklenir.

Rekabet avantajı: Günümüzde birçok tüketici çevresel ve sosyal sorumlulukları ön planda tutarak

alışveriş davranışlarını belirliyor. Sürdürülebilirliğe vurgu yapan markalar tüketicilere daha çekici

gelerek marka güvenilirliğini arttırabiliyor.

Kılıç, dünya lideri moda markalarına geliştirdiği kumaşların yanı sıra, 2016 yılında Amerika'da öne

çıkan genç Türk Amerikalı girişimcisi olarak bilinen bir isimdir. New York'ta kurduğu "Loom by Design"

markası altında tasarladığı yenilikçi Türk havlularından oluşan koleksiyonları ile de çalışmalarına

devam ediyor. Yenilikçi teknikler ve hızlı kuruma teknolojisi ile tasarlanan bu havlular, üretim

aşamasında karbon ayak izini azaltarak, çevre dostu ürünler olarak ABD pazarında son kullanıcılara

ulaşmaktadır. Ayrıca bu havluların üretiminde Türkiye'nin çeşitli köylerinde geri dönüştürülen

pamuklar kullanılmaktadır. Dolayısıyla sadece çevre dostu olmakla kalmayıp, yerel ekonomiye ve

kadın istihdamına da büyük katkılar sağlamaktadır.

Çukurova'dan başlayıp New York'a uzanan kariyer yolculuğundaki başarısında, elbette Kılıç'ın teknik

bilgi ve vizyonu büyük önem taşıyor. Bununla beraber; Asya, Avrupa, Amerika gibi farklı kültürleri

yakından tanıyıp bunları entegre edebilmesi ve pazardaki ihtiyaçlara uygun ürün geliştirmesi kendisini

bir adım öne çıkarıyor. Elde ettiği uluslararası ticari ve mesleki tecrübesini sektöre yeni atılan genç

tekstil mühendislerine ve girişimcilere mentorluk yaparak da sektöründe öncü bir figür olmaya devam