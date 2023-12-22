Tekstil Mühendisi Ayşe Gülşah Kılıç: "Global Tekstil Sektöründe İnovasyon ve Sürdürülebilirliğin Faydaları
Uzun yıllar ABD'de çalışan tekstil mühendisi ve kumaş Ar-Ge uzmanı Ayşe Gülşah Kılıç, sadece başarılarıyla değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve çevre dostu olma konularında yaptığı çalışmalarla da dikkat çekiyor. Kılıç, ABD'nin moda devleri J. Crew, Madewell, LOFT gibi markalara geliştirdiği sürdürülebilir kumaşlarla tanınıyor.
Kılıç, çoğu markanın son yıllarda benimsediği "%100 sürdürülebilir olma" hedefine yönelik farklı teknik
ve materyaller kullanarak yeni kumaşlar tasarlıyor. Türkiye, Çin ve Hindistan'daki lider sürdürülebilir
kumaş üreticileri ile iş birliği yaparak, firmaların bu önemli hedefe ulaşmasına anlamlı katkılar sağlıyor.
Tekstil Mühendisi, Ayşe Gülşah Kılıç, geleceğe yön veren sürdürülebilir ve çevre dostu kumaş
üretiminin moda sektörüne olumlu katkılarını birkaç açıdan ele alıyor:
Çevre dostu olunması: Sürdürülebilir kumaşlar geleneksel kumaş üretimine göre daha az su, enerji,
kimyasal madde kullanımını gerektirir.
Etiğe duyarlı üretim: Sürdürülebilir kumaş kullanımı ile etik üretim süreçleri teşvik edilmiş olur. İşçi
hakları, adil ücret ödemeleri, çalışma güvenliği gibi konularda üstün standartların yakalanması
amaçlanır.
Tüketici farkındalığını arttırmak: Sürdürülebilir kumaş kullanımı tüketicilere ürünlerinin kaynaklarını
ve üretim süreçlerini daha iyi anlamaları için bir algı oluşturur. Bu durum, tüketicilerin çevresel ve
sosyal sorumlulukları düşünerek daha bilinçli alışveriş yapmalarını teşvik eder.
Döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak: Sürdürülebilir kumaşlar genellikle geri dönüştürülebilir
özelliklere sahiptir. Böylelikle atık miktarında azalma, doğal kaynakların daha etkin kullanılması
sağlanarak moda endüstrisinde daha döngüsel bir ekonomiye katkıda bulunması desteklenir.
Rekabet avantajı: Günümüzde birçok tüketici çevresel ve sosyal sorumlulukları ön planda tutarak
alışveriş davranışlarını belirliyor. Sürdürülebilirliğe vurgu yapan markalar tüketicilere daha çekici
gelerek marka güvenilirliğini arttırabiliyor.
Kılıç, dünya lideri moda markalarına geliştirdiği kumaşların yanı sıra, 2016 yılında Amerika'da öne
çıkan genç Türk Amerikalı girişimcisi olarak bilinen bir isimdir. New York'ta kurduğu "Loom by Design"
markası altında tasarladığı yenilikçi Türk havlularından oluşan koleksiyonları ile de çalışmalarına
devam ediyor. Yenilikçi teknikler ve hızlı kuruma teknolojisi ile tasarlanan bu havlular, üretim
aşamasında karbon ayak izini azaltarak, çevre dostu ürünler olarak ABD pazarında son kullanıcılara
ulaşmaktadır. Ayrıca bu havluların üretiminde Türkiye'nin çeşitli köylerinde geri dönüştürülen
pamuklar kullanılmaktadır. Dolayısıyla sadece çevre dostu olmakla kalmayıp, yerel ekonomiye ve
kadın istihdamına da büyük katkılar sağlamaktadır.
Çukurova'dan başlayıp New York'a uzanan kariyer yolculuğundaki başarısında, elbette Kılıç'ın teknik
bilgi ve vizyonu büyük önem taşıyor. Bununla beraber; Asya, Avrupa, Amerika gibi farklı kültürleri
yakından tanıyıp bunları entegre edebilmesi ve pazardaki ihtiyaçlara uygun ürün geliştirmesi kendisini
bir adım öne çıkarıyor. Elde ettiği uluslararası ticari ve mesleki tecrübesini sektöre yeni atılan genç
tekstil mühendislerine ve girişimcilere mentorluk yaparak da sektöründe öncü bir figür olmaya devam