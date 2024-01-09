Tekirdağ'da okullar tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Tekirdağ'da yaşanan hava durumu nedeniyle okulların tatil olup olmadığı konusu gündemde. Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında okullar tatil edilecek mi merak konusu oldu. Peki, Tekirdağ okullar tatil mi? TEKİRDAĞ VALİLİĞİ SON DAKİKA! Çorlu'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

TEKİRDAĞ HAVA DURUMU!

Tekirdağ şehrinde 09 Ocak 2024 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 3 dereceyi gösteriyor.

10 Ocak 2024 Çarşamba günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 2 derece olacağı tahmin edilmekte.

11 Ocak 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 4 dereceyi gösterecek.

12 Ocak 2024 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 6 dereceyi bulacak.

13 Ocak 2024 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 3 dereceyi gösterecek.

TEKİRDAĞ OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerindekar yağışı ve tipi etkili oldu. Olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar tatil edilecek mi merak konusu oldu. Okulların tatil edilmesi konusunda gözler Valilikten gelen açıklamaya çevrildi. Henüz Tekirdağ Valiliği tarafından okulların tatil olacağı yönünde bir açıklama yapılmamıştır.