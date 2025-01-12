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Tekirdağ okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Tekirdağ Valiliği)?

Tekirdağ okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Tekirdağ Valiliği)?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ocak Pazartesi günü için yaptığı hava durumu uyarıları sonrasında, Tekirdağ'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Henüz resmi makamlardan okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli yağışlar bekleniyor. Denizlerde ise fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ocak Pazartesi günü için yaptığı uyarılar sonrasında, okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, bugün okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Tekirdağ okullar tatil mi?

13 Ocak PAZARTESİ TEİRDAĞ 'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan Tekirdağ'da okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

TEİRDAĞ HAVA DURUMU

Tekirdağ okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Tekirdağ Valiliği)?


METEOROLOJİ UYARDI

Marmara ve Kıyı Ege'de Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, Marmara ve Kıyı Ege'de yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya Kesimi'nde kuvvetli yağmur ve sağanak zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Tekirdağ, Tekirdağ, Tekirdağ, Tekirdağ, Tekirdağ, Tekirdağ'nin güneyi ile Kıyı Ege'de (Tekirdağ, Tekirdağ, Tekirdağ ve Manisa'nın batısı) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak (kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak), Tekirdağ'nın kıyı ilçelerinde ise çok kuvveti ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Tekirdağ okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Tekirdağ Valiliği)?

Denizlerimizde (Marmara) Fırtına Bekleniyor.

Marmara denizinde rüzgarın, yarın (13.01.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı (14.01.2025) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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