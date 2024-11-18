Teğmen Ebru Eroğlu ne yaptı, neden soruşturma açıldı? Ebru Eroğlu'na ne oldu?

Ebru Eroğlu neden ihraç edildi ve Teğmen Ebru Eroğlu'na ne oldu soruları sık sık araştırılıyor. Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu Teğmen Ebru Eroğlu ihraç edildi mi? Ebru Eroğlu'na ne oldu? Detaylar haberimizdedir...

EBRU EROĞLU'NA NE OLDU?

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde resmi bölümde ant içen 960 teğmenden 300-400'ü, tören sonrası kılıçlarıyla bir araya geldi. Dönem birincisinin liderliğinde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz!" sloganı atan grup, ardından Subaylık Yemini'ni okudu.

EBRU EROĞLU NE YAPTI?

Subaylık Yemini, geçmişte resmi törenin bir parçası olarak yer alırken, 2016'dan itibaren kaldırıldığı internet arşivlerinde görülebilmektedir.

EBRU EROĞLU'NA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos'ta düzenlenen mezuniyet töreninde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okuyan teğmenlerle ilgili soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu, 'ihraç istemiyle' disiplin kuruluna sevk edildi.

EBRU EROĞLU KİMDİR?

2000 yılında İstanbul Kadıköy'de dünyaya gelen Teğmen Ebru Eroğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Lise eğitimini tamamladıktan sonra askeri kariyer hedefi doğrultusunda Kara Harp Okulu'na adım atan Eroğlu, burada üstün bir performans sergilemiştir. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihinde bir ilk yaşanmış ve Kara, Deniz ve Harp Okulları'nın birincilerini kadın teğmenler oluşturmuştu. Kadın teğmenler arasında yer alan isimlerden biri de Ebru Eroğlu olmuştur. Eğitim süresince disiplini, liderlik özellikleri ve çok yönlülüğüyle öne çıkan Eroğlu, aynı zamanda iyi derecede Rusça bilmektedir.