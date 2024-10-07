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TBMM kapalı oturum nedir?

TBMM kapalı oturum nedir?
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TBMM, 8 Ekim 2024'te kapalı bir oturum düzenleyerek, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki savaş riski hakkında milletvekillerini bilgilendirecek. Bu kapalı oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bölgedeki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. Peki, TBMM kapalı oturum nedir?

TBMM kapalı oturum nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 8 Ekim Salı günü yapılacak kritik bir oturumla, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki çatışmaların genişlemesi üzerine milletvekillerini bilgilendirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılacağı bu oturum, TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında kapalı gerçekleştirilecek. Kapalı oturum kararının ardından gazeteciler ve izleyiciler salondan çıkarılacak, toplantı notları ise yalnızca 10 yıl sonra kamuoyuna açıklanacak. Peki, TBMM kapalı oturum nedir, neden yapılır?

TBMM KAPALI OTURUM NEDİR?

TBMM'de kapalı oturum, kamuoyundan gizli olarak gerçekleştirilen bir toplantı türüdür. Anayasa ve Meclis İçtüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında düzenlenen bu oturumlarda, genellikle milli güvenlik, dış politika veya çok kritik meseleler konuşulur. Kapalı oturumda alınan kararlar, görüşülen konular ve tutanaklar 10 yıl boyunca gizli tutulur ve sadece bu süre geçtikten sonra kamuoyuyla paylaşılır.

Neden Kapalı Oturum Yapılacak?

İsrail'in son dönemdeki saldırgan tutumu ve Orta Doğu'da çatışmaların genişlemesi, bölgedeki savaş riskini artırmış durumda. Bu gelişmeler üzerine TBMM'de kapalı oturum yapılması kararı alındı. 8 Ekim'de düzenlenecek bu oturumda, Bakanlar Fidan ve Güler, İsrail'in bölgedeki faaliyetleri ve Türkiye'nin bu duruma karşı aldığı önlemler hakkında milletvekillerini bilgilendirecek. Bu oturumun kapalı yapılması, bilgilerin güvenliği açısından kritik kabul ediliyor.

Oturumda Neler Görüşülecek?

Kapalı oturumda, İsrail'in saldırılarının yanı sıra Orta Doğu'daki geniş çaplı çatışmaların Türkiye'ye olası etkileri konuşulacak. Bakanların, İsrail'in saldırgan tutumu, bölgedeki savaş tehdidi ve Türkiye'nin güvenlik stratejileriyle ilgili detaylı bilgi vermesi bekleniyor. Bu oturum, Türkiye'nin mevcut dış politika ve güvenlik yaklaşımını milletvekillerine aktarmak açısından büyük önem taşıyor.

Eğer oturum kapalı yapılırsa, Genel Kurul salonuna gazeteci ve dinleyiciler alınmayacak, oturum esnasında yan odalar da boşaltılacak. Kapalı oturum bittiğinde, TBMM çalışmalarına açık oturumla devam edecek. Ancak görüşmelerin içeriği ve alınan kararlar, 10 yıl boyunca gizli tutulacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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