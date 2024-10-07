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TBMM kapalı oturum ne zaman, saat kaçta?

TBMM kapalı oturum ne zaman, saat kaçta?
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, İsrail'in saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirlere ilişkin TBMM Genel Kurulunu bilgilendireceği oturum 8 Ekim Salı yani bugün günü yapılacak. Peki, TBMM kapalı oturum ne zaman?

Kapalı oturum ne zaman, saat kaçta? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, İsrail'in saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirlere ilişkin TBMM Genel Kurulunu bilgilendireceği oturum 8 Ekim Salı yani bugün günü yapılacak. Peki, kapalı oturum ne zaman? İşte detaylar...

KAPALI OTURUM NE ZAMAN?

Bakanlar Fidan ve Güler, TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında milletvekillerini, İsrail'in saldırıları, çatışmaların yayılması ve Orta Doğu'daki savaş riski konusunda bilgilendirecek. Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesi, TBMM Genel Kurulunun 8 Ekim Salı günkü birleşiminde yapılacak.

Oturumun kapalı yapılıp yapılmamasına birleşimin açılmasının ardından karar verilecek. Fidan ve Güler'in, Genel Kurulu bilgilendireceği oturumun kapalı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TBMM kapalı oturum ne zaman, saat kaçta?

Bu oturumun kapalı yapılmasına karar verilmesi halinde Genel Kurul salonuna dinleyici ve gazeteci alınmayacak. Ayrıca Genel Kurul salonunun yanında bulunan odalar da oturum süresince boşaltılacak ve kapalı tutulacak.

Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından kapalı oturum sona erecek, Genel Kurul açık oturumla gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek. Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek.

TBMM KAPALI OTURUM SAAT KAÇTA?

TBMM kapalı oturum saati henüz açıklanmadı. TBMM Genel Kurulu toplantıları genellikle Salı günleri saat 15.'te başlamaktadır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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