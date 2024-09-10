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Taylor Swift İstanbul konseri ne zaman? Taylor Swift İstanbul'a ne zaman gelecek? İstanbul konser biletleri ne zaman satışa çıkacak?

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Taylor Swift İstanbul konseri ne zaman? Ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'in İstanbul konseri ne zaman sorusu hayranları tarafından merakla bekleniyor. Swift'in İstanbul'a ne zaman geleceği ve konser biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı araştırılıyor.

Dünya çapında ünlü yıldızların Türkiye'ye, özellikle İstanbul'a gelecek olmaları müzikseverler arasında büyük heyecan yaratıyor. İstanbul'da düzenlenecek büyük stadyum konserleri için anlaşmaların sonuçlandığı ve konser tarihleriyle ilgili detayların netleştiği bildiriliyor. Taylor Swift'in İstanbul'a ne zaman geleceği merak ediliyor. Peki, Taylor Swift İstanbul konseri ne zaman? Taylor Swift İstanbul'a ne zaman gelecek? İstanbul konser biletleri ne zaman satışa çıkacak? işte detaylar...

TAYLOR SWIFT KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Sabah gazetesinden Hakan Uç'un haberine göre, İstanbul'da gerçekleşecek olan devasa stadyum konserleri için biletler 20 Kasım'da ön satışa sunulacak.

Taylor Swift İstanbul konseri ne zaman? Taylor Swift İstanbul'a ne zaman gelecek? İstanbul konser biletleri ne zaman satışa çıkacak?

TAYLOR SWIFT İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

Konserler ise 2025 Şubat ayında gerçekleşecek. Bu etkinlikler, müzikseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Taylor Swift İstanbul konseri ne zaman? Taylor Swift İstanbul'a ne zaman gelecek? İstanbul konser biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Taylor Swift İstanbul konseri ne zaman? Taylor Swift İstanbul'a ne zaman gelecek? İstanbul konser biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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