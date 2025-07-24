Tayland - Kamboçya sınırında yaşanan bu askeri hareketlilik, "Tayland - Kamboçya arasında neler oluyor?" sorusunun gündeme oturmasına neden oldu. Tayland, 6 F-16 savaş uçağıyla Kamboçya askeri karargahlarını hedef aldığını açıklarken, Kamboçya ise Tayland'ı saldırganlıkla suçladı. Peki, Tayland - Kamboçya arasında neler oluyor?

TAYLAND - KAMBOÇYA ARASINDA NELER OLUYOR?

Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, sınırda çıkan çatışmanın Kamboçya askerlerinin açtığı ateşle başladığını belirtti. Tayland'ın Surin bölgesinde bir yerleşim yerine açılan ateş sonucu 3 sivilin ağır yaralandığı, çatışmaların en az 6 farklı noktada sürdüğü açıklandı.

Tayland ordusu, sınırdaki bazı Kamboçya askeri karargahlarını 6 F-16 savaş uçağıyla hedef aldığını duyurdu. Ayrıca Tayland'ın Phnom Penh Büyükelçiliği, kendi vatandaşlarına Kamboçya'yı terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.