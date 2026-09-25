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Taşlıçay Kaymakamı Kılıç ve Başkan Budak, proje alanlarını yerinde inceledi

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Taşlıçay Kaymakamı Kılıç ve Başkan Budak, proje alanlarını yerinde inceledi
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Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç ve Başkan Mehmet Ali Budak, ilçede planlanan kum ocağı, beton santrali, otogar, Hz. Nuh Camii ve Aşevi projeleri için inceleme yaptı. Yatırımların ilçenin altyapısına, sosyal yaşamına ve kamu hizmetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç ve Başkan Mehmet Ali Budak, ilçede planlanan kum ocağı, beton santrali, otogar, Hz. Nuh Camii ve Aşevi projelerinin gerçekleştirileceği alanlarda incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında projelerin planlama ve yürütülme süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Söz konusu yatırımların ilçenin altyapısına, sosyal yaşamına ve kamu hizmetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Ziyaret kapsamında kaymakamlık tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, ilçeye yönelik yatırımlar konusunda kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sürdürüleceği belirtildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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