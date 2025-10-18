Haberler

Taşacak Bu Deniz 3. bölüm fragmanı izle: Taşacak Bu Deniz 3. bölüm fragmanı nereden, nasıl izlenir, yeni bölümde neler olacak?

Taşacak Bu Deniz yeni bölümü öncesinde heyecanı iyice artırıyor. 3. bölüm fragmanı, izleyicilerin merakını katladı ve yeni gelişmelerin ipuçlarını taşıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 3. bölüm fragmanı izle: Taşacak Bu Deniz 3. bölüm fragmanı nereden, nasıl izlenir, yeni bölümde neler olacak?

Taşacak Bu Deniz 3. bölüme sayılı günler kala heyecan dorukta. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağına dair merak giderek artıyor. İzleyiciler, fragmanı nasıl ve nereden izleyebileceklerini araştırmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Taşacak Bu Deniz 3. bölüm fragmanını izlemek için tıklayın.

TAŞACAK BU DENİZ 2. BÖLÜM İZLE

Taşacak Bu Deniz 2. bölüm izlemek için tıklayın.

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaza yapan Adil ve Eleni, ölüm kalım mücadelesi verirken Gökhan ve adamlarının kurduğu pusunun tam ortasında kalır. Kurşunların arasında hayatta kalmaya çalışan ikilinin yardımına Esme yetişir. Adil, Eleni'ye saldıranların hesabını sormaya kararlıdır.

Köyde "Yunan doktorla Koçari birlikte" dedikodusu büyürken, Oruç'un Sevcan'la nişan hazırlıkları da hız kazanır. Ancak köyde barınmasına izin verilmeyen Eleni, yorgun düşüp hastalanır. Sahilde Eleni'yle karşılaşan Oruç, ona yardım eder ve Esme'ye emanet eder.

Esme, tüm köyün tepkisine rağmen Eleni'yle "kızı gibi" ilgilenir. Öte yandan, nişan töreni sırasında Adil'in "kan hakkıyla" kendisine bırakılan araziyi geri almak için gelmesi, Esme ve Adil'i burun buruna getirir. Bu sırada Şerif, cezaevindeyken Eleni'nin ölüm emrini verir. Eleni ise kendisini bekleyen tehlikenin henüz farkında değildir.

TAŞACAK BU DENİZ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Haftanın en çok konuşulan yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, her Cuma akşamı saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, yeni bölümleriyle her hafta izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
