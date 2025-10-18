Taşacak Bu Deniz 2. bölümüyle izleyicilerine sürprizlerle dolu bir yolculuk vadediyor. Her sahnesiyle heyecanı doruklarda yaşatan dizi, yeni bölümünde izleyicilerini yine ekrana bağlayacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Taşacak Bu Deniz 2. bölüm full HD izle: Taşacak Bu Deniz son bölüm kesintisiz izle, son bölümde neler oldu?

Kaza yapan Adil ve Eleni, ölüm kalım mücadelesi verirken Gökhan ve adamlarının kurduğu pusunun tam ortasında kalır. Kurşunların arasında hayatta kalmaya çalışan ikilinin yardımına Esme yetişir. Adil, Eleni'ye saldıranların hesabını sormaya kararlıdır.

Köyde "Yunan doktorla Koçari birlikte" dedikodusu büyürken, Oruç'un Sevcan'la nişan hazırlıkları da hız kazanır. Ancak köyde barınmasına izin verilmeyen Eleni, yorgun düşüp hastalanır. Sahilde Eleni'yle karşılaşan Oruç, ona yardım eder ve Esme'ye emanet eder.

Esme, tüm köyün tepkisine rağmen Eleni'yle "kızı gibi" ilgilenir. Öte yandan, nişan töreni sırasında Adil'in "kan hakkıyla" kendisine bırakılan araziyi geri almak için gelmesi, Esme ve Adil'i burun buruna getirir. Bu sırada Şerif, cezaevindeyken Eleni'nin ölüm emrini verir. Eleni ise kendisini bekleyen tehlikenin henüz farkında değildir.

Haftanın en çok konuşulan yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, her Cuma akşamı saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, yeni bölümleriyle her hafta izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor.