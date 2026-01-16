Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde

Jasmine dizisi, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana tartışmaların merkezinden hiç çıkmadı. Daha ilk bölümüyle sınırları zorlayan anlatımı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan yapım, sezon finalinde yer alan sahneyle bir kez daha tartışmaların odağında.

BAŞTAN SONA TARTIŞMALI BİR YAPIM

Asena Keskinci'nin başrolünde olduğu dizi, ilk bölümünde kullanılan diyaloglar ve karakterler arasındaki ilişkilerin işleniş biçimi nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. İzleyicilerin bir bölümü, yapımın daha ilk bölümden itibaren etik ve toplumsal hassasiyetleri gözetmediğini savunarak sert eleştiriler yöneltmişti.

FİNAL SAHNESİ BARDAĞI TAŞIRDI

Sezon finalinde, Yasemin karakterinin ağır hasta bir gencin "son isteği"ne yanıt verdiği sahne, dizinin şimdiye kadarki en çok konuşulan anlarından biri oldu. Sahnede kullanılan anlatım dili ve ima edilen yakınlık, çok sayıda izleyici tarafından rahatsız edici ve kabul edilemez bulundu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, dizinin başından bu yana benzer bir çizgide ilerlediği ve tartışma yaratmanın bilinçli bir tercih olduğu öne sürüldü. İzleyiciler, özellikle hastalık gibi son derece hassas bir konunun bu şekilde ele alınmasını duygu sömürüsü olarak nitelendirdi.

RTÜK'E ÇAĞRI

Final bölümünün ardından bazı izleyiciler ve sivil toplum temsilcileri, yapımın incelenmesi için RTÜK'e çağrıda bulundu. Paylaşımlarda, dizinin özgürlük ve sanatsal ifade sınırlarını aşarak toplumsal değerlerle çatıştığı savunuldu.

Tartışmalar giderek büyürken, dizi ekibi ve yayıncı kanaldan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kamuoyundaki tepkinin, dizinin olası yeni sezonu öncesinde daha da artabileceği yorumları yapılıyor.

RTÜK Jasmine'in birinci bölümünün toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle, en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulamıştı.