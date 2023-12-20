2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açacağı 7 bin 158 yeni kadro hakkındaki detaylar netleşti. Vatandaşlar "Tarım ve Orman Bakanlığı 7158 personel başvuru sitesi!" Sorgularına yanıt arıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başladı mı, nereden başvurulur, ne zaman? Merak ediliyor. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı 2024 hakkında detaylar…

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024: Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başladı mı, nereden başvurulur, ne zaman?

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önceki gün TBMM'deki bütçe görüşmelerinde duyurduğu 7 bin 158 yeni kadronun dağılımını açıkladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başladı mı, nereden başvurulur, ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı 7158 personel başvuru sitesi! İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı 2024 hakkında detaylar…

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek 5 bin 500 sözleşmeli personelin alımı, ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek 5 bin 500 sözleşmeli kadronun dağılımı şu şekilde:

"Destek personeli 1443, büro personeli 1088, ziraat mühendisi 982, veteriner hekim 652, şoför 487, gıda mühendisi 193, orman muhafaza memuru 162, koruma ve güvenlik görevlisi 155, su ürünleri mühendisi 107, orman mühendisi 81, laborant 56, biyolog 33, balıkçılık teknolojisi mühendisi 18, harita mühendisi 15, kimya mühendisi 14, bilgisayar mühendisi 6, inşaat mühendisi 6, gemi adamı 2."

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI?

Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında istihdam edilecek 1500 tarım işçisi ise, İŞKUR üzerinden kura usulü ile belirlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ıncı maddesi A/11 bendinde sayılan Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna ise 158 atama gerçekleştirilecek. 657 sayılı Kanunun Ek 41'inci maddesi kapsamında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8'inci ve 9'uncu derecede boş bulunan 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre, yarışma sınavı ile personel alınacak. 7 bin 158 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve aranılacak nitelikler ile ilgili bilgiler önümüzdeki günlerde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Yumaklı, "İnsan kaynağımızı 2024 yılında da güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, doğal kaynaklarımızı koruyup geliştirmeye ve tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Personel alımı sürecini 2024 yılı içerisinde açıklayacaklarını belirten Yumaklı, "7 bin 158 kadronun hem bakanlığımıza hem de teşkilatımıza katılacak arkadaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bize her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yeni kadro ihdası nedeniyle şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7158 PERSONEL BAŞVURU SİTESİ

Bakanlık, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında görevlendireceği 1500 tarım işçisini belirlemek için İŞKUR üzerinden kura yöntemini kullanacak. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesi A/11 bendinde belirtilen Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna 158 atama gerçekleştirilecek. Bu atamalar, 657 sayılı Kanunun Ek 41. maddesi kapsamında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. ve 9. derecede boş bulunan 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosu için Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yarışma sınavı ile yapılacak. Toplamda 7 bin 158 personel alımıyla ilgili başvuru şartları ve nitelikler, Bakanlık internet sitesinde önümüzdeki günlerde duyurulacak.