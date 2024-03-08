Tarık Balyalı kimdir? CHP İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Pendik Belediye Başkan adayı ise Tarık Balyalı oldu. Tarık Balyalı kimdir? Tarık Balyalı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

TARIK BALYALI KİMDİR?

Süleyman Tarık Balyalı, 1973 yılında İstanbul, Pendik'te doğmuş ve ilk, orta ve lise öğrenimini Pendik'te tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuş ve Yüksek Lisans eğitimini Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim Bölümü'nde tamamlamıştır.

1995 yılında CHP'ye üye olarak siyasete giren Balyalı, 1996 yılında CHP Pendik Gençlik Kolu Başkanı, 1998 – 1999 yılları arasında da CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca gençlik kollarında ve ana kademede İlçe, İl ve Kurultay Delegelikleri yapmıştır. İlçe ana kademede iki dönem Yönetim Kurulu Üyesi, bir dönem de İlçe Sekreteri olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda İSMMMO Meslek Yasası Komite Üyeliği, KAFFED (Kafkas Dernekleri Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyeliği, 1864 İstanbul Kafkasyalılar Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kuzey Ormanları Savunması Aktivistliği gibi pek çok demokratik kitle örgütünde aktif olarak görev almıştır.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Pendik Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Balyalı, görev süresi boyunca Pendik Belediye Meclisinde Grup Başkan Vekilliği, Denetim Komisyonu Üyeliği, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2014 ve 2019 yıllarında yapılan yerel seçimlerde ise İstanbul Büyükşehir Belediye ve Pendik Belediye Meclis Üyeliklerine seçilmiştir. Bu dönemlerde de Pendik Belediye Meclisinde Grup Başkan Vekilliği, Denetim Komisyonu Üyeliği, İBB'de Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur.