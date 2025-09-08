Tarihte bugün ne oldu? 8 Eylül tarihinde neler oldu?

İlk bakışta sıradan bir gün gibi görünse de, 8 Eylül, gerek Türkiye'de gerekse dünyada derin izler bırakan olaylara sahne olmuş özel bir tarihtir. Siyasi dönüm noktalarından toplumsal hareketlere, unutulmaz anlardan tarihi kararlara kadar birçok gelişme bu günde yaşanmıştır. "8 Eylül'de neler yaşandı?" sorusunun yanıtı ve bu tarihe damgasını vuran olaylar, haberimizin devamında sizleri bekliyor.

TARİHİ OLAYLAR

1331 – Stefan Dušan, kendini Sırbistan Krallığı hükümdarı ilan etti.

1380 – Kulikovskaya Muharebesi: Rus ordusu, Altın Orda Devleti'ni mağlup ederek ilerleyişini durdurdu.

1449 – Moğollar, Çin İmparatoru Zhengtong'u Tumu Kalesi Muharebesi'nde esir aldı.

1504 – Michelangelo'nun meşhur Davut heykeli Floransa'da halka açıldı.

1514 – Orsha Muharebesi: Litvanya-Polonya güçleri, Rusları mağlup etti.

1529 – Kanuni Sultan Süleyman, Budin'i fethetti.

1565 – St. Augustine, Florida'da İspanyollar tarafından Kuzey Amerika'daki ilk kalıcı yerleşim kuruldu.

1609 – Mimar Sedefkar Mehmet Ağa, Sultanahmet Külliyesi'nin inşasına başladı.

1664 – Yeni Amsterdam, İngiltere'ye geçti ve adı "New York" olarak değiştirildi.

1900 – Galveston, Teksas'ı vuran kasırga yaklaşık 8.000 kişinin ölümüne yol açarak ABD tarihinin en ölümcül doğal felaketi oldu.

1941 – Leningrad Kuşatması başladı; II. Dünya Savaşı'nın en uzun ve en yıkıcı kuşatmalarından biriydi.

1943 – II. Dünya Savaşı esnasında İtalya, Müttefikler'e teslim oldu (AP tarihî özetlerinde yer alır).

1974 – Başkan Gerald Ford, Watergate skandalı sonrası istifa eden Richard Nixon'a affınız verdi

DOĞUMLAR

1621 – Louis II de Bourbon, "büyük Condé", Fransa'da askeri lider ve prens.

1774 – Alman rahibe ve mistik Anna Katharina Emmerick.

1588 – Matematikçi ve filozof Marin Mersenne (Mersenne asal sayılarına esin kaynağı).

1779 – Osmanlı Sultanı IV. Mustafa.

1841 – Besteci Antonín Dvorák.

1925 – Peter Sellers, İngiliz aktör ve komedyen.

1932 – Ünlü country müziği sanatçısı Patsy Cline.

1954 – Ruby Bridges, ABD sivil haklar hareketi ikonu.

1979 – Şarkıcı Pink.

1970 – Müzisyen Neko Case.

ÖLÜMLER