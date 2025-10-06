Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 6 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 6 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
6 Ekim, ilk bakışta sıradan bir gün gibi görünse de, taşıdığı tarihî ve toplumsal anlamlarla unutulmaz bir öneme sahiptir. Bu tarih, sadece takvimde bir yaprak değil; adalet, hafıza ve hak mücadelesinin simgesi olarak insanlık tarihinin dönüm noktalarından biridir. Peki, tarihte bugün ne oldu? 6 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

6 Ekim, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de, Türkiye ve dünya tarihinde toplumsal ve siyasal açıdan önemli izler bırakmış olaylarla anılır. Askeri darbelerden halk ayaklanmalarına, bireysel direnişlerden uluslararası krizlere kadar birçok kritik gelişme bu tarihte yaşanmıştır. Konuyla ilgili ayrıntılar haberin devamında yer almaktadır. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

DOĞUMLAR

  • Hasan Hüseyin Korkmazgil (1927, Türkiye): Türk şair ve yazar.
  • Herbert Hoover (1874, ABD): ABD'nin 31. Başkanı.
  • Metin Şentürk (1966, Türkiye): Türk şarkıcı ve sanatçı.
  • Clive Owen (1964, İngiltere): İngiliz aktör.
ÖLÜMLER

  • İsmail Hakkı Baltacıoğlu (1978) – Türk eğitimci ve yazar
  • Halide Edip Adıvar (1964) – Türk yazar, siyasetçi ve kadın hakları savunucusu
  • Franz Liszt (1886) – Macar besteci ve piyanist
  • Ernesto Guevara (1967) – Arjantinli devrimci, Che Guevara
  • Cemal Süreya (1990) – Türk şair ve yazar
