Tarihte bugün ne oldu? 6 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

6 Ekim, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de, Türkiye ve dünya tarihinde toplumsal ve siyasal açıdan önemli izler bırakmış olaylarla anılır. Askeri darbelerden halk ayaklanmalarına, bireysel direnişlerden uluslararası krizlere kadar birçok kritik gelişme bu tarihte yaşanmıştır.

OLAYLAR

1973 – Yom Kippur Savaşı başladı. Mısır ve Suriye, İsrail'e sürpriz saldırı düzenledi.

1927 – İlk sesli film "The Jazz Singer" ABD'de gösterime girdi.

1981 – Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat suikasta uğradı ve hayatını kaybetti.

2011 – Nobel Kimya Ödülü kazanan Dan Shechtman doğdu.

Türkiye'de (belirli yıllarda) siyasi gelişmeler ve önemli yasalar kabul edildi.

DOĞUMLAR

Hasan Hüseyin Korkmazgil (1927, Türkiye): Türk şair ve yazar.

Herbert Hoover (1874, ABD): ABD'nin 31. Başkanı.

Metin Şentürk (1966, Türkiye): Türk şarkıcı ve sanatçı.

Clive Owen (1964, İngiltere): İngiliz aktör.

ÖLÜMLER