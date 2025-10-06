Tarihte bugün ne oldu? 6 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
6 Ekim, ilk bakışta sıradan bir gün gibi görünse de, taşıdığı tarihî ve toplumsal anlamlarla unutulmaz bir öneme sahiptir. Bu tarih, sadece takvimde bir yaprak değil; adalet, hafıza ve hak mücadelesinin simgesi olarak insanlık tarihinin dönüm noktalarından biridir. Peki, tarihte bugün ne oldu? 6 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
6 Ekim, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de, Türkiye ve dünya tarihinde toplumsal ve siyasal açıdan önemli izler bırakmış olaylarla anılır. Askeri darbelerden halk ayaklanmalarına, bireysel direnişlerden uluslararası krizlere kadar birçok kritik gelişme bu tarihte yaşanmıştır. Konuyla ilgili ayrıntılar haberin devamında yer almaktadır. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
OLAYLAR
- 1973 – Yom Kippur Savaşı başladı. Mısır ve Suriye, İsrail'e sürpriz saldırı düzenledi.
- 1927 – İlk sesli film "The Jazz Singer" ABD'de gösterime girdi.
- 1981 – Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat suikasta uğradı ve hayatını kaybetti.
- 2011 – Nobel Kimya Ödülü kazanan Dan Shechtman doğdu.
- Türkiye'de (belirli yıllarda) siyasi gelişmeler ve önemli yasalar kabul edildi.
DOĞUMLAR
- Hasan Hüseyin Korkmazgil (1927, Türkiye): Türk şair ve yazar.
- Herbert Hoover (1874, ABD): ABD'nin 31. Başkanı.
- Metin Şentürk (1966, Türkiye): Türk şarkıcı ve sanatçı.
- Clive Owen (1964, İngiltere): İngiliz aktör.
- Hermann Göring (1893) – Alman Nazi lideri ve asker
- Pierre Curie (1859) – Nobel ödüllü Fransız fizikçi
ÖLÜMLER
- İsmail Hakkı Baltacıoğlu (1978) – Türk eğitimci ve yazar
- Halide Edip Adıvar (1964) – Türk yazar, siyasetçi ve kadın hakları savunucusu
- Franz Liszt (1886) – Macar besteci ve piyanist
- Ernesto Guevara (1967) – Arjantinli devrimci, Che Guevara
- Cemal Süreya (1990) – Türk şair ve yazar