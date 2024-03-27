Tarihte bugün ne oldu? 31 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 31 Mart'ta yaşananlar!

31 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 31 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 31 Mart tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1517 - Protestan Reformu sebeplerinden, Martin Luther'in 95 Tezli Katolik Kilise Eleştirisi.

1774 - Amerikan Bağımsızlık Savaşı: Büyük Britanya Hükûmeti, Boston limanını kapattı.

1866 - İspanyol Donanması, Şili'nin Valparaíso limanını bombaladı.

1848 - Margaret ve Kate Fox adlı iki kız kardeş, ruhlar dünyasıyla ilişki kurduklarını iddia ederek, ilk profesyonel medyumlar oldu.

1889 - Paris'te, 1789 Fransız Devrimi'nin 100. yıl dönümü için, Gustave Eiffel tarafından yapılan Eiffel Kulesi açıldı.

1909 - RMS Titanic'in yapımına başlandı.

1901 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Başkonsolosu Emile Jelinek'in, Daimler'e ısmarladığı dört silindirli araç, sahibine teslim edildi. Jelinek, yeni aracına kızı "Mercedes"in adını verdi.

1917 - ABD, Virgin Adaları'nın bir bölümünü, Danimarka'dan 25 milyon Amerikan doları karşılığında satın aldı.

1918 - Yaz saati uygulaması, ABD'de ilk kez uygulanmaya başlandı.

1921 - İkinci İnönü Muharebesi'nde, Türk Ordusunun karşı taarruzu başladı.

1923 - Lozan Antlaşması: Londra'da toplanan İtilaf Devletleri temsilcileri, Türkiye'nin 8 Mart'taki notasına cevap vererek, Lozan'da kesintiye uğrayan görüşmeleri sürdürmeye çağırdılar.

1925 - Şeyh Said İsyanı'nın olduğu bölgede, Divan-ı Harb'in verdiği idam cezalarının, onay gerektirmeden yerine getirilmesi hakkındaki kanun kabul edildi.

1928 - İzmir, Torbalı'da meydan gelen 7,0 büyüklüğündeki depremde 50 kişi öldü.

1931 - Nikaragua'nın başkenti Managua'daki depremde 2000 kişi öldü.

1964 - Brezilya'da askerî darbe yaşandı.

1965 - ABD, Vietnam'a 3500 deniz piyadesi göndererek sıcak savaşa girdi.

1975 - Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti (39. Hükûmet), Süleyman Demirel Başkanlığında kuruldu.

1979 - Malta'daki son İngiliz Birlikleri de Ada'dan çekildi.

1985 - WWE'nin ve dünyanın en prestijli güreş etkinliği olan Wrestlemania'nın birincisi yapıldı.

1990 - Dokuzuncu İstanbul Film Festivali programında yer alan Yusuf Kurçenli'nin Karartma Geceleri filmi, Denetim Kurulu tarafından yasaklandı.

2005 - Makemake (cüce gezegen), Michael E. Brown liderliğindeki bir ekip tarafından keşfedildi.

2008 - İtalyan sanatçı Pippa Bacca, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Zanlı Murat K., Bacca'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

2015 - Türkiye'de elektrik sistemi çöktü. 79 il genelinde 10 saate kadar uzanan kesintiler yaşandı.

DOĞUMLAR

250 - Constantius Chlorus, Roma İmparatoru (ö. 306)

1536 - Aşikaga Yoşiteru, Japon Hükümdar (ö. 1565)

1596 - René Descartes, Fransız filozof ve matematikçi (ö. 1650)

1723 - V. Frederick, Danimarka-Norveç ve Schleswig-Holstein dükü (ö. 1766)

1732 - Franz Joseph Haydn, Avusturyalı besteci (ö. 1809)

1778 - Coenraad Jacob Temminck, Hollandalı aristokrat, zoolog, ornitolog ve küratör (ö. 1858)

1809 - Nikolay Vasilyeviç Gogol, Rus yazar (ö. 1852)

1811 - Robert Wilhelm Bunsen, Alman kimyacı ve mucit (ö. 1899)

1833 - Mary Abigail Dodge, Amerikalı denemeci ve yayıncı (kadınların erkeklerden bağımsızlığını savunan) (ö. 1896)

1872 - Aleksandra Kollontay, Sovyet devrimci yazar ve diplomat (Rusya'da toplumsal göreneklerin ve kadının konumunun kökten değişmesi için verdiği çabalarla ünlü, dünyanın ilk kadın Büyük Elçisi (ö. 1952)

1872 - Arthur Griffith, İrlandalı yazar ve politikacı (İrlanda kurtuluş hareketi Sinn Féin'in ("Biz Kendimiz") kurucusu ve İrlanda Cumhuriyetinin ilk Başkan Yardımcısı ve daha sonra Başkanı) (ö. 1922)

1906 - Siniçiro Tomonaga, Japon fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1979)

1914 - Octavio Paz, Meksikalı diplomat ve yazar (ö. 1998)

1922 - Richard Kiley, Amerikalı oyuncu (ö. 1999)

1922 - Zeyyat Selimoğlu, Türk yazar ve çevirmen (ö. 2000)

1926 - John Robert Fowles, İngiliz roman ve deneme yazarı (ö. 2005)

1932 - Nagisa Oshima, Japon yönetmen (ö. 2013)

1933 - Beklan Algan, Türk oyuncu, yazar ve yönetmen (ö. 2010)

1938 - Ahmet Ayık, Türk güreşçi

1943 - Christopher Walken, Amerikalı oyuncu

1945 - Engin Alan, Türk asker ve siyasetçi

1948 - Al Gore, Amerikalı politikacı

1948 - Rhea Perlman, Amerikalı oyuncu

1948 - Sinan Bengier, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1955 - Angus Young, İskoç asıllı Avustralyalı müzisyen ve AC/DC'nin gitaristi

1962 - Olli Rehn, Fin politikacı

1971 - Ewan McGregor, İskoç aktör

1972 - Alejandro Amenábar, İspanyol yönetmen

1972 - Facundo Arana, Arjantinli oyuncu

1974 - Stefan Olsdal, İsveçli müzisyen

1978 - Jérôme Rothen, Fransız futbolcu

1978 - Stephen Clemence, İngiliz futbolcu ve teknik direktör

1982 - Paşhan Yılmazel, Türk oyuncu

1987 - Georg Listing, Alman müzisyen ve Tokio Hotel'in bas gitaristi

ÖLÜMLER

1631 - John Donne, İngiliz şair (d. 1572)

1727 - Isaac Newton, İngiliz matematikçi ve fizikçi (d. 1643)

1763 - Marco Foscarini, Venedik Cumhuriyeti'nin 117'inci dükü (d. 1696)

1837 - John Constable, İngiliz ressam (d. 1776)

1850 - John C. Calhoun, Amerikalı devlet adamı (d. 1782)

1855 - Charlotte Brontë, İngiliz romancı (Jane Eyre adlı yapıtıyla ünlü) (d. 1816)

1869 - Allan Kardec, Fransız yazar ve Deneysel Spiritüalizmin kurucusu (d. 1804)

1870 - Thomas Cooke, Kanadalı bir Katolik rahip ve misyoner (d. 1792)

1898 - Eleanor Marx, Marksist yazar ve politik eylemci (d. 1855)

1907 - Léo Taxil, Fransız gazeteci ve yazar (d. 1854)

1910 - Jean Moréas, Yunan asıllı Fransız şair (d. 1856)

1917 - Emil Adolf von Behring, Alman hekim ve Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü sahibi (d. 1854)

1943 - Pavel Milyukov, Rus tarihçi ve liberal politikacı (d. 1859)

1945 - Anne Frank, Yahudi yazar (yazdığı günlüklerle ünlü, Yahudi Soykırımının simge isimlerinden) (d. 1929)

1945 - Hans Fischer, Alman kimyager (d. 1881)

1970 - Semyon Timoşenko, Sovyet komutan (d. 1895)

1975 - Munis Faik Ozansoy, Türk şair ve yazar (d. 1911)

1976 - Paul Strand, Amerikalı fotoğraf sanatçısı (d. 1890)

1980 - Jesse Owens, Amerikalı atlet (d. 1913)

1981 - Enid Bagnold, İngiliz yazar (d. 1889)

1986 - Jerry Paris, Amerikalı aktör (d. 1925)

1993 - Brandon Lee, Çin kökenli Amerikalı aktör (d. 1965)

1995 - Selena, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1971)

2001 - Clifford Shull, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1915)

2008 - Jules Dassin, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1911)

2008 - Pippa Bacca, İtalyan sanatçı ve aktivist (d. 1974)

2009 - Atilla Konuk, Türk siyasetçi ve sporcu (d. 1923)

2009 - Aydın Babaoğlu, Türk sinema oyuncusu (d. 1953)

2009 - Raúl Alfonsín, Arjantinli avukat ve siyasetçi (d. 1927)

2010 - Ana Novac, Rumen yazar (d. 1929)

2010 - Alp Can, Türk gazeteci (d. 1961)

2013 - Yaşar Güner, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1943)

2015 - Mehmet Selim Kiraz, Türk savcı (d. 1969)

2016 - Hans-Dietrich Genscher, Alman politikacı (d. 1927)

2016 - Zaha Hadid, İngiliz mimar (d. 1950)

2016 - Imre Kertész, Macar yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1929)

2017 - Halit Akçatepe, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1938)

2018 - Mükerrem Kemertaş, Türk ses sanatçısı (d. 1938)

2019 - Nipsey Hussle, Amerikalı Hip-Hop sanatçısı (d. 1985)