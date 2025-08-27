Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde neler oldu?
27 Ağustos, hem Türkiye'de hem dünyada, tarihe yön veren olaylara sahne olmuş özel bir gündür. Siyasetten bilime, kültürden topluma uzanan etkileriyle, takvimdeki sıradan bir tarihten çok daha fazlasını ifade eder. Peki, tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde neler oldu?
27 Ağustos, ilk bakışta sıradan görünse de, tarihin seyrini etkileyen önemli olaylara ev sahipliği yapmıştır. Hem Türkiye'de hem dünyada yaşanan toplumsal, siyasal ve kültürel gelişmeler, bu tarihe özel bir anlam kazandırır. Tarihte bu gün ne oldu sorusunun cevabı haberin devamında yer alıyor.
OLAYLAR
- 1883 – Endonezya'da Krakatoa volkanı korkunç bir şekilde patlayarak Java ve Sumatra'yı vuran tsunamilerde yaklaşık 36.000 kişi hayatını kaybetti.
- 1783 – Montgolfier Kardeşler, hidrojenle doldurdukları ilk sıcak hava balonunu uçurdular.
- 1859 – ABD, Pensilvanya'da dünyanın ilk petrol kuyusunu açtı.
- 1892 – New York Metropolitan Opera Binası yangınla harap oldu.
- 1908 – İstanbul'dan Medine'ye ilk tren seferiyle Hicaz Demiryolu hizmete girdi.
- 1922 – Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Afyon'u Yunan işgalinden geri aldı.
- 1928 – 15 ülkenin katılımıyla Paris'te Kellogg-Briand Paktı imzalandı; savaşların politika aracı olarak kullanımını reddetmeyi amaçlıyordu.
- 1955 – Guinness Dünya Rekorları kitabı ilk kez yayımlandı.
- 1964 – Walt Disney'in "Mary Poppins" filmi, Los Angeles'ta galasını yaptı.
- 2003 – Mars gezegeni, 60.000 yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma geldi.
- 2008 – Barack Obama, Demokrat Parti tarafından Amerika Birleşik Devletleri başkan adaylığında resmen aday gösterilirken, bu hamle ABD tarihinin ilk siyahi büyük adayını işaret ediyordu.
DOĞUMLAR
- 1770 – Hegel, Alman filozof
- 1858 – Giuseppe Peano, İtalyan matematikçi
- 1908 – Lyndon B. Johnson, ABD'nin 36. Başkanı
- 1916 – Halet Çambel, önde gelen Türk arkeolog
- 1932 – Antonia Fraser, İngiliz yazar
- 1976 – Mark Webber, Avustralyalı otomobil yarışçısı
- 1982–1994 – Bergüzar Korel, Sulley Muntari gibi isimler de bu tarihte doğdu.
ÖLÜMLER
- 1577 – Titian, ünlü İtalyan ressam
- 1922 – Albay Reşat Bey, Türk asker
- 1937 – Ali Ekrem Bolayır (şair) ve John Russell Pope (mimar)
- 1958 – Ernest Lawrence, Nobel ödüllü Amerikalı fizikçi
- 1963 – W.?E.?B. Du Bois, Amerikalı sosyolog ve aktivist
- 1965 – Le Corbusier, İsviçreli mimar
- 1975 – Haile Selassie, Etiyopya İmparatoru
- 1990 – Stevie Ray Vaughan, Amerikalı blues gitaristi (helikopter kazası)
- 1979 – Lord Louis Mountbatten, IRA suikastı sonucu öldü.