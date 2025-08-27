Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde neler oldu?

27 Ağustos, ilk bakışta sıradan görünse de, tarihin seyrini etkileyen önemli olaylara ev sahipliği yapmıştır. Hem Türkiye'de hem dünyada yaşanan toplumsal, siyasal ve kültürel gelişmeler, bu tarihe özel bir anlam kazandırır. Tarihte bu gün ne oldu sorusunun cevabı haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1883 – Endonezya'da Krakatoa volkanı korkunç bir şekilde patlayarak Java ve Sumatra'yı vuran tsunamilerde yaklaşık 36.000 kişi hayatını kaybetti.

1783 – Montgolfier Kardeşler, hidrojenle doldurdukları ilk sıcak hava balonunu uçurdular.

1859 – ABD, Pensilvanya'da dünyanın ilk petrol kuyusunu açtı.

1892 – New York Metropolitan Opera Binası yangınla harap oldu.

1908 – İstanbul'dan Medine'ye ilk tren seferiyle Hicaz Demiryolu hizmete girdi.

1922 – Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Afyon'u Yunan işgalinden geri aldı.

1928 – 15 ülkenin katılımıyla Paris'te Kellogg-Briand Paktı imzalandı; savaşların politika aracı olarak kullanımını reddetmeyi amaçlıyordu.

1955 – Guinness Dünya Rekorları kitabı ilk kez yayımlandı.

1964 – Walt Disney'in "Mary Poppins" filmi, Los Angeles'ta galasını yaptı.

2003 – Mars gezegeni, 60.000 yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma geldi.

2008 – Barack Obama, Demokrat Parti tarafından Amerika Birleşik Devletleri başkan adaylığında resmen aday gösterilirken, bu hamle ABD tarihinin ilk siyahi büyük adayını işaret ediyordu.

DOĞUMLAR

1770 – Hegel, Alman filozof

1858 – Giuseppe Peano, İtalyan matematikçi

1908 – Lyndon B. Johnson, ABD'nin 36. Başkanı

1916 – Halet Çambel, önde gelen Türk arkeolog

1932 – Antonia Fraser, İngiliz yazar

1976 – Mark Webber, Avustralyalı otomobil yarışçısı

1982–1994 – Bergüzar Korel, Sulley Muntari gibi isimler de bu tarihte doğdu.

ÖLÜMLER