Tarihte bugün ne oldu? 23 Eylül tarihinde neler oldu?
23 Eylül, takvimdeki sıradan bir gün gibi görünse de, toplumsal hafızamızda silinmez izler bırakan bir dönemeçtir. Bu tarih, yalnızca bir gün değil; adaletin kırılgan yüzüyle tanıştığımız, özgürlük kavramını yeniden düşündüğümüz ve insan onurunun en yalın haliyle ortaya çıktığı bir milattır. Peki, tarihte bugün ne oldu? 23 Eylül tarihinde neler oldu?
23 Eylül, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de, hem Türkiye'nin hem de dünya tarihinin seyrini etkileyen önemli olaylara ev sahipliği yapmıştır. Bu tarih, askeri müdahalelerden toplumsal dönüşümlere, bireysel direnişlerden küresel etkiler yaratan gelişmelere kadar birçok olayın ortak paydasıdır. Detaylar haberimizin devamında sizlerle.
OLAYLAR
- 1846 — Neptün gezegeni, matematiksel hesaplamalarla öngörüldükten sonra ilk kez gözlemlendi.
- 1996 — Türkiye'de Anayasa Mahkemesi, evli erkeklere zina konusunda tanınan ayrıcalığı iptal etti.
DOĞUMLAR
- MÖ 63 — Augustus, Roma İmparatoru
- 1215 — Kubilay Han, Moğol İmparatoru
- 1819 — Armand Fizeau, Fransız fizikçi
- 1861 — Robert Bosch, Alman sanayici
- 1882 — Ali Fuat Cebesoy, Türk asker ve siyasetçi
- 1926 — John Coltrane, Amerikalı caz müzisyeni
- 1930 — Ray Charles, Amerikalı müzisyen
- 1949 — Bruce Springsteen, Amerikalı rock müzisyeni
ÖLÜMLER
- 1877 — Urbain Le Verrier, Fransız astronom
- 1882 — Friedrich Wöhler, Alman kimyager
- 1885 — Carl Spitzweg, Alman ressam
- 1939 — Sigmund Freud, Avusturyalı nörolog ve psikanalizin kurucusu
- 2020 — Juliette Gréco, Fransız oyuncu ve şarkıcı