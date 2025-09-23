Tarihte bugün ne oldu? 23 Eylül tarihinde neler oldu?

23 Eylül, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de, hem Türkiye'nin hem de dünya tarihinin seyrini etkileyen önemli olaylara ev sahipliği yapmıştır. Bu tarih, askeri müdahalelerden toplumsal dönüşümlere, bireysel direnişlerden küresel etkiler yaratan gelişmelere kadar birçok olayın ortak paydasıdır. Detaylar haberimizin devamında sizlerle.

OLAYLAR

1846 — Neptün gezegeni, matematiksel hesaplamalarla öngörüldükten sonra ilk kez gözlemlendi.

1996 — Türkiye'de Anayasa Mahkemesi, evli erkeklere zina konusunda tanınan ayrıcalığı iptal etti.

DOĞUMLAR

MÖ 63 — Augustus, Roma İmparatoru

1215 — Kubilay Han, Moğol İmparatoru

1819 — Armand Fizeau, Fransız fizikçi

1861 — Robert Bosch, Alman sanayici

1882 — Ali Fuat Cebesoy, Türk asker ve siyasetçi

1926 — John Coltrane, Amerikalı caz müzisyeni

1930 — Ray Charles, Amerikalı müzisyen

1949 — Bruce Springsteen, Amerikalı rock müzisyeni

ÖLÜMLER