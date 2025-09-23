Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 23 Eylül tarihinde neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 23 Eylül tarihinde neler oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Eylül, takvimdeki sıradan bir gün gibi görünse de, toplumsal hafızamızda silinmez izler bırakan bir dönemeçtir. Bu tarih, yalnızca bir gün değil; adaletin kırılgan yüzüyle tanıştığımız, özgürlük kavramını yeniden düşündüğümüz ve insan onurunun en yalın haliyle ortaya çıktığı bir milattır. Peki, tarihte bugün ne oldu? 23 Eylül tarihinde neler oldu?

23 Eylül, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de, hem Türkiye'nin hem de dünya tarihinin seyrini etkileyen önemli olaylara ev sahipliği yapmıştır. Bu tarih, askeri müdahalelerden toplumsal dönüşümlere, bireysel direnişlerden küresel etkiler yaratan gelişmelere kadar birçok olayın ortak paydasıdır. Detaylar haberimizin devamında sizlerle.

OLAYLAR

  • 1846 — Neptün gezegeni, matematiksel hesaplamalarla öngörüldükten sonra ilk kez gözlemlendi.
  • 1996 — Türkiye'de Anayasa Mahkemesi, evli erkeklere zina konusunda tanınan ayrıcalığı iptal etti.

DOĞUMLAR

  • MÖ 63 — Augustus, Roma İmparatoru
  • 1215 — Kubilay Han, Moğol İmparatoru
  • 1819 — Armand Fizeau, Fransız fizikçi
  • 1861 — Robert Bosch, Alman sanayici
  • 1882 — Ali Fuat Cebesoy, Türk asker ve siyasetçi
  • 1926 — John Coltrane, Amerikalı caz müzisyeni
  • 1930 — Ray Charles, Amerikalı müzisyen
  • 1949 — Bruce Springsteen, Amerikalı rock müzisyeni

Tarihte bugün ne oldu? 23 Eylül tarihinde neler oldu?

ÖLÜMLER

  • 1877 — Urbain Le Verrier, Fransız astronom
  • 1882 — Friedrich Wöhler, Alman kimyager
  • 1885 — Carl Spitzweg, Alman ressam
  • 1939 — Sigmund Freud, Avusturyalı nörolog ve psikanalizin kurucusu
  • 2020 — Juliette Gréco, Fransız oyuncu ve şarkıcı
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması! 13 kişi gözaltına alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma! 13 kişi gözaltına alındı
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
Otomobildeki vergi kararı sonrası zamlanacak ve indirim gelecek modeller belli oldu

Otomobil alacaklar dikkat! İşte zam ve indirim gelecek modeller
İş insanının sokak ortasında vurulduğu anlar kamerada

Vurulan iş insanı, ölüme böyle direndi! Yardım sesleri caddeyi inletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıllık aşk mutlu sona ulaştı! İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan dünyaevine girdi

3 yıllık aşk evlilikle taçlandı! Ünlü çift dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.