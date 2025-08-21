21 Ağustos, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de tarih boyunca taşıdığı anlamla öne çıkan, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde önemli kırılma anlarına sahne olmuş bir tarihtir. 21 Ağustos ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Tarihte bugün ne oldu? 21 Ağustos tarihinde neler oldu?

OLAYLAR

1648 – Otuz Yıl Savaşları'nı sona erdiren Lens Savaşı gerçekleşti.

1833 – Amerika'da Nat Turner liderliğinde köle isyanı patlak verdi.

1866 – ABD Başkanı Andrew Johnson, İç Savaş'ın resmi olarak sona erdiğini duyurdu.

1914 – I. Dünya Savaşı'nda Almanya, Brüksel'i işgal etti.

1953 – SSCB, hidrojen bombası denediğini resmen açıkladı.

1960 – Senegal, Mali Federasyonu'ndan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.

1968 – Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı ülkeleri, Prag Baharı'na müdahale ederek Çekoslovakya'yı işgal etti.

1977 – NASA'nın Voyager 2 uzay aracı, Jüpiter, Satürn ve Neptün'ü inceleme göreviyle uzaya fırlatıldı.

1988 – Irak-İran Savaşı'nda ateşkes duyuruldu.

1991 – Estonya, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını yeniden ilan etti.

1976 – Gazeteci-yazar Mustafa Baydar hayatını kaybetti.

DOĞUMLAR

Bernardo O'Higgins (1778) – Şilili devrimci ve bağımsızlık savaşçısı.

Jöns Jakob Berzelius (1779) – İsveçli kimyacı.

Benjamin Harrison (1833) – ABD'nin 23. Başkanı.

Ömer Muhtar (1858) – Libyalı bağımsızlık önderi.

Raymond Poincaré (1860) – Fransız devlet adamı.

Eliel Saarinen (1873) – Finlandiya asıllı Amerikalı mimar.

Howard Phillips Lovecraft (1890) – Amerikalı karanlık edebiyat yazarı.

Salvatore Quasimodo (1901) – İtalyan yazar, Nobel Edebiyat ödüllü.

Roger W. Sperry (1913) – Amerikalı nöropsikolog, Nobel Fizyoloji/Tıp ödüllü.

Slobodan Miloševic (1941) – Sırp siyasetçi, devlet başkanı.

Isaac Hayes (1942) – Amerikalı şarkıcı ve oyuncu.

Rajiv Gandhi (1944) – Hint Başbakanı.

Robert Plant (1948) – Led Zeppelin grubunun vokalisti.

James Marsters (1962) – Amerikalı oyuncu.

Amy Adams (1974) – Amerikalı sinema oyuncusu.

Misha Collins (1974) – Amerikalı oyuncu.

Andrew Garfield (1983) – İngiliz-Amerikalı oyuncu.

Demi Lovato (1992) – Amerikalı oyuncu ve şarkıcı.

Neslihan Atagül (1992) – Türk oyuncu.

ÖLÜMLER