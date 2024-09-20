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Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?
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Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 20 Eylül tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Her yıl 20 Eylül'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Peki, Tarihte bugün ne oldu?

Her yıl 20 Eylül'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 20 Eylül tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 20 Eylül tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1803: Amerika Birleşik Devletleri, Fransa'dan Louisiana Bölgesi'ni satın aldı. Bu satın alma, ABD'nin batıya doğru genişlemesinin önemli bir adımı oldu.

1870: İtalya, Papalık Devleti'ni ilhak etti ve Roma, İtalya'nın başkenti oldu. Bu olay, İtalya'nın birleşme sürecinde önemli bir dönüm noktasıydı.

1973: Billie Jean King ve Bobby Riggs arasında oynanan "Cinsiyetler Arası Maç" olarak bilinen tenis maçı gerçekleşti. King, maçı kazanarak kadın sporcular için büyük bir zafer elde etti.

1984: Ünlü İspanyol yazar Miguel de Unamuno'nun doğum günü, İspanya'da anıldı. Unamuno, 20. yüzyılın en önemli edebiyatçılarından biri olarak kabul edilmektedir.

2019: Greta Thunberg, iklim değişikliği konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen "İklim Grevi" eylemlerine katılmak üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na giderken dikkat çekti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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