Tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

2 Ekim, ilk bakışta takvimdeki sıradan bir gün gibi görünse de, gerek Türkiye'de gerekse dünyada toplumsal ve siyasal hafızada derin izler bırakmış önemli olaylara ev sahipliği yapmıştır. Bu tarih; askerî müdahalelerden halk hareketlerine, bireysel direnişlerden uluslararası gerilimlere kadar birçok kırılma noktasının kesişiminde yer alır. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1187 — Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü Haçlılar'dan geri aldı.

1870 — Roma, İtalya'nın başkenti oldu.

1923 — Son İtilaf güçleri İstanbul'dan çıktı.

1924 — Milletler Cemiyeti'nin 47 üyesi, "zorunlu tahkim protokolü"nü kabul etti.

1958 — Gine, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

2018 — Suudi gazeteci Jamal Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürüldü.

DOĞUMLAR

1452 — III. Richard, İngiltere kralı.

1616 — Andreas Gryphius, Alman şair ve oyun yazarı.

1847 — Paul von Hindenburg, Alman asker ve devlet adamı.

1869 — Mahatma Gandhi, Hindistan'ın bağımsızlık lideri.

1904 — Graham Greene, İngiliz romancı.

1935 — Omar Sivori, Arjantinli futbolcu.

1948 — Siim Kallas, Estonyalı siyasetçi.

ÖLÜMLER