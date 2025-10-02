Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
2 Ekim, takvim yapraklarında sıradan bir gün gibi görünse de, barındırdığı tarihî ve toplumsal anlamlar sayesinde özel bir yere sahiptir. Bu tarih, yalnızca bir günün ötesinde; adalet, hafıza ve hak arayışlarıyla şekillenmiş insanlık mücadelelerinin sembolüdür. Peki, tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

2 Ekim, ilk bakışta takvimdeki sıradan bir gün gibi görünse de, gerek Türkiye'de gerekse dünyada toplumsal ve siyasal hafızada derin izler bırakmış önemli olaylara ev sahipliği yapmıştır. Bu tarih; askerî müdahalelerden halk hareketlerine, bireysel direnişlerden uluslararası gerilimlere kadar birçok kırılma noktasının kesişiminde yer alır. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1187 — Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü Haçlılar'dan geri aldı.
  • 1870 — Roma, İtalya'nın başkenti oldu.
  • 1923 — Son İtilaf güçleri İstanbul'dan çıktı.
  • 1924 — Milletler Cemiyeti'nin 47 üyesi, "zorunlu tahkim protokolü"nü kabul etti.
  • 1958 — Gine, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
  • 2018 — Suudi gazeteci Jamal Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürüldü.

Tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • 1452 — III. Richard, İngiltere kralı.
  • 1616 — Andreas Gryphius, Alman şair ve oyun yazarı.
  • 1847 — Paul von Hindenburg, Alman asker ve devlet adamı.
  • 1869 — Mahatma Gandhi, Hindistan'ın bağımsızlık lideri.
  • 1904 — Graham Greene, İngiliz romancı.
  • 1935 — Omar Sivori, Arjantinli futbolcu.
  • 1948 — Siim Kallas, Estonyalı siyasetçi.

Tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

ÖLÜMLER

  • 1803 — Samuel Adams, Amerikalı siyasetçi.
  • 1865 — Karl Klaus von der Decken, Alman kaşif.
  • 1916 — Dimcho Debelyanov, Bulgar şair.
  • 1920 — Max Bruch, Alman besteci ve orkestra şefi.
  • 1953 — Reşat Şemsettin Sirer, Türk siyasetçi.
  • 1985 — Rock Hudson, Amerikalı aktör.
  • 1988 — Alec Issigonis, Yunan asıllı İngiliz otomotiv tasarımcısı.
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
