Tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
2 Ekim, takvim yapraklarında sıradan bir gün gibi görünse de, barındırdığı tarihî ve toplumsal anlamlar sayesinde özel bir yere sahiptir. Bu tarih, yalnızca bir günün ötesinde; adalet, hafıza ve hak arayışlarıyla şekillenmiş insanlık mücadelelerinin sembolüdür. Peki, tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
2 Ekim, ilk bakışta takvimdeki sıradan bir gün gibi görünse de, gerek Türkiye'de gerekse dünyada toplumsal ve siyasal hafızada derin izler bırakmış önemli olaylara ev sahipliği yapmıştır. Bu tarih; askerî müdahalelerden halk hareketlerine, bireysel direnişlerden uluslararası gerilimlere kadar birçok kırılma noktasının kesişiminde yer alır. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
OLAYLAR
- 1187 — Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü Haçlılar'dan geri aldı.
- 1870 — Roma, İtalya'nın başkenti oldu.
- 1923 — Son İtilaf güçleri İstanbul'dan çıktı.
- 1924 — Milletler Cemiyeti'nin 47 üyesi, "zorunlu tahkim protokolü"nü kabul etti.
- 1958 — Gine, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
- 2018 — Suudi gazeteci Jamal Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürüldü.
DOĞUMLAR
- 1452 — III. Richard, İngiltere kralı.
- 1616 — Andreas Gryphius, Alman şair ve oyun yazarı.
- 1847 — Paul von Hindenburg, Alman asker ve devlet adamı.
- 1869 — Mahatma Gandhi, Hindistan'ın bağımsızlık lideri.
- 1904 — Graham Greene, İngiliz romancı.
- 1935 — Omar Sivori, Arjantinli futbolcu.
- 1948 — Siim Kallas, Estonyalı siyasetçi.
ÖLÜMLER
- 1803 — Samuel Adams, Amerikalı siyasetçi.
- 1865 — Karl Klaus von der Decken, Alman kaşif.
- 1916 — Dimcho Debelyanov, Bulgar şair.
- 1920 — Max Bruch, Alman besteci ve orkestra şefi.
- 1953 — Reşat Şemsettin Sirer, Türk siyasetçi.
- 1985 — Rock Hudson, Amerikalı aktör.
- 1988 — Alec Issigonis, Yunan asıllı İngiliz otomotiv tasarımcısı.