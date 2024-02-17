Tarihte bugün ne oldu? 17 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Şubat'ta yaşananlar!

17 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 17 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 17 Şubat tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1864 - Amerikan İç Savaşı sırasında H.L. Hunley adlı denizaltı, USS Housatonic adlı savaş gemisini batırdı ve bir savaş gemisi batıran ilk denizaltı oldu.

1867 - Süveyş Kanalı'ndan ilk gemi geçti.

1895 - Müziğini Çaykovski'nin bestelediği Kuğu Gölü Balesi, ilk gösterisini Sankt-Peterburg'da (Rusya) yaptı.

1915 - Barbaros Hayreddin ve Turgut Reis muharebe gemileri, savunmaya katılmak üzere Nara'ya geldi.

1916 - Doğu cephesinde Ruslar, Muş'u işgal etti.

1917 - Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığı'na atanan Mustafa Kemal, bu görevi kabul etmedi.

1920 - Osmanlı Mebuslar Meclisi, kabul ettiği Misak-ı Millî'nin basında yayınlanmasını ve bütün yabancı parlamentolara bildirilmesini kararlaştırdı.

1921 - Ankara dışındaki İstiklal Mahkemeleri kaldırıldı.

1923 - İzmir'de, Cumhuriyetin 1. iktisat kongresi olan İzmir İktisat Kongresi düzenlendi.

1923 - Mustafa Kemal, ikinci defa Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi. Meclis'e 7 işçi, 1 çiftçi kadın katıldı. Kapanış konuşmasını Rukiye Hanım yaptı.

1924 - Johnny Weissmuller, 100 yarda (91,4 m) serbest stil yüzmede 52-2/5 saniye ile dünya rekoru kırdı.

1925 - Aşar Vergisi kaldırıldı. Basın, aşarın kaldırılmasını büyük bir devrim olarak sundu.

1926 - Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

1926 - Ankara'da Devlet Resim Sergisi açıldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, sergiyi ziyaret etti.

1930 - Türk Gazeteciler Birliği kuruldu.

1933 - Newsweek dergisi yayımlanmaya başladı.

1934 - Avusturya'da sosyal demokratlar gösteri düzenlediler. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti; birçok gösterici öldürüldü. Hükûmet sıkıyönetim ilan etti.

1935 - İstanbul'da kartopu oynanması yasaklandı.

1936 - Kızılmaske, Lee Falk tarafından yaratıldı ve ABD'de yayınlanmaya başladı.

1939 - Hatay Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, Hatay Devleti kanunları olarak kabul etti.

1949 - Türkiye, Avrupa Kalkınması İcra Konseyi'ne katıldı.

1956 - Çoruh ilinin adı Artvin olarak değiştirildi.

1957 - Missouri'de (ABD) bir yaşlılar evinde çıkan yangında 72 kişi öldü.

1957 - Ordular arası futbol karşılaşmalarında Türk takımı rekor kırdı; Amerikan ordu takımını 19-0 yendi.

1959 - Başbakan Adnan Menderes ve beraberindekileri Londra'ya götüren THY'nin SEV uçağı, Gatwick Havalimanı yakınlarında düştü; Menderes kurtuldu, aralarında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık'ın da bulunduğu 14 kişi öldü.

1961 - Eski Sağlık Bakanı, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar, Yassıada'da ifade verirken kalp krizi geçirdi ve öldü.

1961 - Türk ve Alman İş ve İşçi Bulma Kurumları arasında yapılan anlaşmaya göre, her yıl Almanya'ya çeşitli iş kollarında çalıştırılmak üzere Türk işçileri gönderilmesi kararlaştırıldı.

1962 - Hamburg'da çıkan fırtınada 300'den fazla kişi öldü.

1967 - Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Genel Başkanı Feyzullah Ertuğrul'u Elâzığ'ın bir köyüne atadı.

1967 - Kimi milletvekilleri, Meclis'e gelen mini etekli kadınlardan şikâyetçi olduklarını bildirdiler.

1967 - Radyo sanatçılarının yürüyüş ve boykot olaylarından sonra TRT, sanatçı ücretlerine yüzde 150-200 arasında zam yaptı.

1968 - Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Çetin Altan, TBMM'de Adalet Partililere "Çoğunluğunuz var ama ağırlığınız yok" dedi. Bunun üzerine kavga çıktı.

1973 - Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü'ne bir kadın atandı. Şeyda Okyatmaz Türkiye'de ilk kez bu düzeye yükseltilen kadın yönetici oldu.

1977 - Ankara'da 50. Yıl Lisesi öğrencilerine ateş açıldı; bir kız öğrenci kalp krizi geçirip öldü.

1979 - Vietnam Savaşı'ndan sonra SSCB ile yakınlaşan Vietnam, Çin tarafından işgal edildi.

1979 - İstanbul'da stokçulara baskınlar düzenlendi. Yüklü miktarda kahve, ampul, filtreli sigara ve margarin ele geçirildi.

1983 - Dört Filistinli gerilla, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden ikişer kez ölüme mahkûm edildi. Filistinli gerillalar, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'ni basarak iki güvenlik görevlisini öldürüp, içeridekileri 45 saat rehin tutmuşlardı.

1984 - İş yerlerinden işçi çıkarmak, Sıkıyönetim Komutanlığı'nın iznine bağlandı.

1984 - Avusturya'da yapılan Avrupa güzellik yarışmasını, Türkiye güzeli Neşe Erberk kazandı.

1986 - İstanbul'da ünlü Bebek Belediye Gazinosu, yeşil saha açılması için yıktırıldı.

1986 - Barış Derneği davasından tutuklu 6 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Reha İsvan ve Gencay Şaylan da yer alıyordu. Ali Sirmen, Erdal Atabek, Ali Taygun, Ergun Elgin, Hüseyin Baş ve Orhan Taylan'ın ise tahliye talebi reddedildi.

1987 - 12 Eylül askerî darbesinden sonra toplatılan 39 ton ağırlığındaki kitap, dergi ile günlük ve haftalık gazete, SEKA'da imha edildi.

1993 - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in bulunduğu askerî uçak Ankara Güvercinlik alanından havalandıktan kısa süre sonra, Ankara Yenimahalle'deki (PTT) İşleme Merkezinin bahçesine düştü. Kazada; Bitlis ile 3 subay, 1 astsubay ve 1 PTT görevlisi öldü.

1993 - Dev-Sol ve TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) üyesi 18 siyasi tutuklu, kazdıkları 35 metre uzunluğundaki tünelden yararlanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar etti.

1993 - Somali'de görev yapan BM Barış Gücü UNISOM'un Komutanlığına, Korgeneral Çevik Bir atandı.

1994 - Demokrasi Partisi (DEP) Suruç İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Akpolat, kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.

1994 - Özgür Gündem gazetesi, bölücü yayın yaptığı gerekçesiyle 1 ay süreyle kapatıldı.

1994 - TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu, Refah Partili Hasan Mezarcı'nın dokunulmazlığının kaldırılmasını kararlaştırdı.

1996 - Dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov, Deep Blue adlı bilgisayarı yendi.

1996 - Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sabri Ergül, Manisa Emniyet Müdürlüğünün kapısına, "Bu iş yerinde işkence vardır" yazılı bir tabela astı.

1999 - Fransa'nın başkenti Paris'in 50 km yakınındaki tarihî Kraliyet Köşkü Rambouillet'de Belgrad Hükûmeti ile Kosovalı Arnavutlar arasında barış görüşmeleri yapıldı.

2000 - Gazeteci-yazar Uğur Mumcu'ya 24 Ocak 1993 günü düzenlenen suikastla ilgili olarak, 'Mumcu'nun öldürülmesine iştirak ettiği ve bu amaçla oluşturulan çeteye mensup olduğu' gerekçesiyle idam istemiyle yargılanan sanık Abdullah Argun Çetin, kendi isteği üzerine gizli oturumda dinlendi. Mahkeme, sanığın gizli oturumda yaptığı açıklamalara yayın yasağı koydu.

2000 - Microsoft, Windows 2000 işletim sistemini piyasaya sürdü.

2001 - IMF Başkan Yardımcısı Stanley Fischer ile kurumun Avrupa Sorumlusu Michael Deppler, G-20 toplantıları çerçevesinde Türkiye'ye geldi.

2006 - Filipinler'in Güney Leyte bölgesinde meydana gelen bir seri toprak kayması sonucu, yaklaşık 1800 kişinin toprak altında kalarak öldüğü tahmin ediliyor. Yörede, son 10 gündür yağan şiddetli yağmurların ve hemen öncesinde meydana gelen 2,3 büyüklüğündeki küçük ölçekli bir depremin faciayı tetiklemiş olabileceği öne sürülüyor.

2008 - Kosova, Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlık ilan etti.

2016 - Ankara'da Devlet Mahallesi'nde asker ve personeli taşıyan servis araçlarına, bombalı intihar saldırısı düzenlendi. 28 kişi öldü, 61 kişi yaralandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, saldırının YPG tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

DOĞUMLAR

1653 - Arcangelo Corelli, İtalyan besteci (ö. 1713)

1754 - Nicolas Baudin, Fransız kâşif (ö. 1803)

1781 - René Laennec, Fransız doktor ve stetoskopun mucidi (ö. 1826)

1849 - Ebüzziya Tevfik Bey, Türk gazeteci, yazar, yayıncı ve hattat (ö. 1913)

1854 - Friedrich Alfred Krupp, Alman sanayici (ö. 1902)

1855 - Otto Liman von Sanders, Alman general ve Osmanlı mareşali (ö. 1929)

1874 - Thomas J. Watson, Amerikalı sanayici ve IBM şirketinin kurucusu (ö. 1956)

1877 - André Maginot, Fransız devlet adamı (Majino Hattı'na adını veren) (ö. 1932)

1888 - Otto Stern, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1969)

1898 - Eero Berg, Fin atlet (ö. 1969)

1929 - Alejandro Jodorowsky, Şilili aktör, besteci ve film yönetmeni

1930 - Ruth Rendell, İngiliz yazar (ö. 2015)

1932 - Turan Oflazoğlu, Türk oyun yazarı, şair ve eleştirmen

1933 - Tahsin Yücel, Türk akademisyen, öykü ve roman yazarı, denemeci, eleştirmen ve çevirmen (ö. 2016)

1934 - Alan Bates, İngiliz aktör (ö. 2003)

1949 - Engin Varol, Türk ressam

1957 - Loreena McKennitt, Kanadalı müzisyen

1961 - Andrey Korotayev, Rus iktisatçı ve tarihçi

1962 - Lou Diamond Phillips, Amerikalı oyuncu

1963 - Michael Jordan, Amerikalı basketbolcu

1965 - Michael Bay, Amerikalı film yönetmeni ve yapımcı

1966 - Quorthon, İsveçli müzisyen (ö. 2004)

1970 - Dominic Purcell, Avustralyalı aktör

1971 - Denise Richards, Amerikalı sinema oyuncusu

1972 - Billie Joe Armstrong, Amerikalı söz yazarı, gitarist ve Green Day grubunun vokalisti

1981 - Paris Hilton, Amerikalı sinema oyuncusu ve Hilton otellerinin varisi

1982 - Adriano Leite Ribeiro, Brezilyalı futbolcu

1985 - Cemre Kemer, Türk şarkıcı ve Hepsi grubunun üyesi

1991 - Bonnie Wright, İngiliz aktris

1991 - Burak Deniz, Türk oyuncu

1991 - Ed Sheeran, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve albüm yapımcısı

ÖLÜMLER

364 - Jovian, Roma İmparatoru (d. 332)

1600 - Giardano Bruno, İtalyan filozof (idam) (d. 1548)

1673 - Molière, Fransız yazar (d. 1622)

1715 - Antoine Galland, Fransız şarkiyatçı ve arkeolog (d. 1646)

1827 - Johann Heinrich Pestalozzi, İsviçreli pedagog, hayırsever, filozof ve politikacı (d. 1746)

1856 - Heinrich Heine, Alman yazar (d. 1797)

1890 - Christopher Latham Sholes, Amerikalı mucit (d. 1819)

1909 - Geronimo, Apaçi reisi (d. 1829)

1924 - Augustin Boué de Lapeyrère, Fransız Koramiral ve Denizcilik Bakanı (d. 1852)

1934 - I. Albert, Belçika Kralı (d. 1875)

1937 - Hugo Meisl, Avusturyalı futbolcu ve spor adamı (d. 1881)

1941 - Claud Buchanan Ticehurst, İngiliz ornitolog (d. 1881)

1961 - Lütfi Kırdar, Türk hekim, asker, Sağlık Bakanı ve İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı (d. 1887)

1970 - Alfred Newman, Amerikalı film müziği bestecisi (d. 1901)

1970 - Shmuel Yosef Agnon, İsrailli yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1888)

1982 - Lee Strasberg, Amerikalı tiyatro yönetmeni ve aktör (d.1901)

1993 - Eşref Bitlis, Türk asker ve eski Jandarma Genel Komutanı (d. 1933)

1998 - Marie-Louise von Franz, İsviçreli analitik psikolog ve araştırmacı (d. 1915)

2001 - Matild Manukyan, Ermeni kökenli Türk genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni (d. 1914)

2005 - Dan O'Herlihy, İrlandalı sinema oyuncusu (d. 1919)

2005 - Omar Sivori, Arjantinli futbolcu (d. 1935)

2007 - Mehmet Altınsoy, Türk siyasetçi, eski Devlet Bakanı ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarından (d. 1924)

2008 - Aysel Gürel, Türk söz yazarı ve tiyatro oyuncusu (d. 1929)

2009 - Gazanfer Özcan, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1931)

2010 - Abdülhakim İsmailov, Sovyetler Birliği Kızıl Ordu'sunun Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının simgesi olarak Berlin Parlamento Binası'na (Reichstag) Kızıl Bayrağı diken 3 askerden biri olan (d. 1916) (bknz. Berlin Muharebesi)

2016 - Aleksandr Gutman, Rus yönetmen (d. 1945)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Erzincan'ın Tercan ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu (1918)

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu (1918)

Trabzon'un Tonya ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu (1918)

Dünya Kediler Günü