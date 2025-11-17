Tarihte bugün ne oldu? 17 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

17 Kasım, siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan gelişmelerle tarih sahnesinde dikkat çeken bir gündür. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan bu olaylar, hem geçmişte hem de günümüzde önemini korumuş ve hafızalarda yer etmiştir. 17 Kasım'a dair öne çıkan olaylar ve detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAYLAR

1558 – İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth, tahta geçti.

1869 – Süveyş Kanalı resmi olarak açıldı.

1970 – Özgürlük hareketleri kapsamında ABD'de protestolar düzenlendi.

1989 – Çekoslovakya'da öğrenci protestoları, Kadife Devrimi'nin başlangıcı oldu.

2003 – Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) iktidarı dönemi devam ederken bazı önemli reformlar ve siyasi kararlar hayata geçirildi.

DOĞUMLAR

Claude Monet (1840) – Fransız empresyonist ressam.

Ringo Starr (1940) – The Beatles grubunun davulcusu, İngiliz müzisyen.

Danny DeVito (1944) – Amerikalı oyuncu ve yönetmen.

İbrahim Tatlıses (1952) – Türk halk müziği ve arabesk sanatçısı.

Fahriye Evcen (1986) – Türk oyuncu.

ÖLÜMLER