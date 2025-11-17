Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 17 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 17 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?
17 Kasım, tarih boyunca siyasi gelişmeler, kültürel ilerlemeler ve bilimsel keşiflerle öne çıkan bir gün olarak kayıtlara geçti. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde önemli olaylara sahne olan bu tarih, birçok kritik karar ve unutulmaz anıyla tarih sayfalarında yerini aldı. Peki, tarihte bugün ne oldu? 17 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

17 Kasım, siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan gelişmelerle tarih sahnesinde dikkat çeken bir gündür. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan bu olaylar, hem geçmişte hem de günümüzde önemini korumuş ve hafızalarda yer etmiştir. 17 Kasım'a dair öne çıkan olaylar ve detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAYLAR

  • 1558 – İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth, tahta geçti.
  • 1869 – Süveyş Kanalı resmi olarak açıldı.
  • 1970 – Özgürlük hareketleri kapsamında ABD'de protestolar düzenlendi.
  • 1989 – Çekoslovakya'da öğrenci protestoları, Kadife Devrimi'nin başlangıcı oldu.
  • 2003 – Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) iktidarı dönemi devam ederken bazı önemli reformlar ve siyasi kararlar hayata geçirildi.

DOĞUMLAR

  • Claude Monet (1840) – Fransız empresyonist ressam.
  • Ringo Starr (1940) – The Beatles grubunun davulcusu, İngiliz müzisyen.
  • Danny DeVito (1944) – Amerikalı oyuncu ve yönetmen.
  • İbrahim Tatlıses (1952) – Türk halk müziği ve arabesk sanatçısı.
  • Fahriye Evcen (1986) – Türk oyuncu.

ÖLÜMLER

  • Frédéric Chopin (1849) – Polonyalı ünlü besteci ve piyanist.
  • Virginia Woolf (1941) – İngiliz yazar ve modernist edebiyatın öncüsü.
  • Ahmet Hamdi Tanpınar (1962) – Türk yazar ve edebiyat araştırmacısı.
  • Leonard Cohen (2016) – Kanadalı şair, şarkıcı ve söz yazarı.
