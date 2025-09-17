Tarihte bugün ne oldu? 17 Eylül tarihinde neler oldu?

17 Eylül, takvim yapraklarında sıradan bir gün gibi görünse de, Türkiye ve dünya tarihinde iz bırakan önemli olaylara ev sahipliği yapmıştır. Bu tarih; darbelerden toplumsal hareketlere, bireysel direnişlerden küresel değişimlere kadar pek çok dönüm noktasının kesişiminde yer alır. "17 Eylül'de neler yaşandı?" sorusu, sadece bir günü değil, aynı zamanda dönemin ruhunu anlamak için önemli bir başlangıçtır. Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1787 – ABD Anayasası, Philadelphia'da imzalandı.

1922 – Bandırma, Yunan işgalinden kurtarıldı.

1934 – Türkiye, Milletler Cemiyeti'ne (Cemiyet-i Akvam) üye oldu.

1939 – Sovyetler Birliği, Polonya'yı işgal etti (II. Dünya Savaşı).

1944 – Müttefiklerin Market Garden Harekâtı başladı (Hollanda).

1961 – Türkiye'nin eski başbakanı Adnan Menderes, İmralı'da idam edildi.

1967 – Kayseri-Sivas futbol maçında çıkan olaylarda 40'tan fazla kişi öldü.

1978 – Camp David Anlaşmaları imzalandı (İsrail–Mısır barış süreci).

1990 – Menderes ve arkadaşlarının naaşları devlet töreniyle İstanbul'a nakledildi.

DOĞUMLAR

1923 – Hank Williams, Amerikalı country müzik efsanesi.

1935 – Ken Kesey, Amerikalı yazar (Bir Delinin Hatıra Defteri).

1950 – Narendra Modi, Hindistan Başbakanı.

1989 – Danielle Brooks, Amerikalı oyuncu.

1995 – Patrick Mahomes, Amerikan futbolu yıldızı.

ÖLÜMLER