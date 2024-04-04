Tarihte bugün ne oldu? 11 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Nisan'da yaşananlar!

11 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 11 Nisan tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

• 491 - Flavius Anastasius, Bizans İmparatoru oldu.

• 1899 - İspanya, Puerto Rico'yu ABD'ye bıraktı.

• 1905 - Einstein, İzafiyet Teorisini açıkladı.

• 1919 - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kuruldu.

• 1919 - Singapur, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'ndan bağımsızlığını ilân etti.

• 1919 - 15'inci Kolordu Komutanlığı'na atanan Kâzım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı Şişli'deki evinde ziyaret etti.

• 1920 - Damat Ferid, Kuvâ-yi Milliye aleyhinde bildiri yayınladı.

• 1920 - Meclis-i Mebûsan kapatıldı.

• 1930 - Sultanahmet'te büyük kadın mitingi yapıldı. Türk Kadınlar Birliği'nin düzenlediği mitingde, "kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması" kutlandı.

• 1957 - Halk gazetesi sahibi Ratip Tahir Burak, bir karikatürü nedeniyle tutuklandı.

• 1963 - Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK) Adapazarı Traktör Fabrikası kuruldu.

• 1965 - ABD'nin orta-batı eyaletlerinde çıkan kasırgalarda 256 kişi öldü.

• 1967 - "Kadınlar I-ıh Derse" adlı oyun İstanbul'da yasaklandı. Başrol oyuncusu Lale Oraloğlu açlık grevine başladı.

• 1970 - Apollo 13 uzaya fırlatıldı.

• 1972 - Kasım 1967'den sonra B-52'ler, Vietnam'ı ilk kez yeniden bombalamaya başladılar.

• 1975 - Türk-Irak petrol boru hattının Irak ayağının yapımına başlandı.

• 1975 - Bursa'da Uludağ, Elâzığ'da Fırat, Samsun'da Ondokuz Mayıs ve Konya'da Selçuk Üniversitelerinin kurulmasına ilişkin kanun yürürlüğe girdi.

• 1980 - Yazar Ümit Kaftancıoğlu İstanbul'da öldürüldü. Kaftancıoğlu, İstanbul Radyosu Eğitim-Kültür Yayınları'nda programcıydı. Romanlarında, Doğu Anadolu bölgesini anlatan yazar, insanın insanla ve doğayla mücadelesine önem verdi. Alevilikteki dedelik kurumunu sorguladığı "Hakullah" röportajıyla Milliyet - Karacan Armağanı'nı kazandı.

• 1983 - Zonguldak Kozlu Kömür Üretim bölgesinin İhsaniye ocağında onarım çalışmaları sırasındaki patlamada, biri mühendis 10 madenci öldü, dokuz kişi de yaralandı.

• 1991 - Terörle Mücadele Yasası kabul edildi.

• 1995 - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Harran Ovası'na ilk su verildi.

• 1997 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, Bosna'da görev yapan Türk Barış Gücü'ne verilmesi kararlaştırıldı.

• 2001 - Güney Afrika'da bir maçta taraftarlar arasında çıkan arbedede 43 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

• 2001 - Avustralya ve Amerikan Samoası arasında oynanan maçı, Avustralya 31-0 kazandı.

• 2002 - Tunus'ta bir Sinagog bombalandı; 21 kişi öldü.

• 2006 - İran Devlet Başkanı Mahmut Ahmedinejad, uranyum zenginleştirdiklerini açıkladı.

• 2006 - İtalya'da 43 yıldır kayıp olan ünlü mafya babası Bernardo Provenzano, Corleone köyünde bir koruma ile sebze çorbası içerken yakalandı.

• 2009 - Dev-Genç Birliği kuruldu.

• 2010 - YGS Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın ilki yapıldı.

DOĞUMLAR

• 145 - Septimius Severus, Roma İmparatoru (ö. 211)

• 1611 - Karl Eusebius, Lihtenştayn Prensi (ö. 1684)

• 1616 - Cemre Sultan, I. Ahmed ve Kösem Sultan'ın kızı (ö. 1620)

• 1755 - James Parkinson İngiliz doktor (ö. 1824)

• 1806 - Pierre Guillaume Frédéric le Play, Fransız maden mühendisi ve sosyolog (ö. 1882)

• 1830 - John Douglas, İngiliz mimar (ö. 1911)

• 1869 - Gustav Vigeland, Norveçli heykeltıraş (ö. 1943)

• 1905 - Attila József, Macar şair (ö. 1937)

• 1928 - Ethel Kennedy, Robert F. Kennedy'nin eşi

• 1930 - Anton Szandor LaVey, Amerikalı okültist yazar ve Şeytan Kilisesi'nin kurucusu (ö. 1997)

• 1935 - Richard Kuklinski, Amerikalı seri katil (ö. 2006)

• 1936 - Pekcan Koşar, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 2005)

• 1953 - Andrew Wiles, İngiliz matematikçi

• 1954 - Abdullah Atalar, Türk bilim insanı ve Bilkent Üniversitesi Rektörü

• 1959 - Peyami Gürel, Türk ressam

• 1960 - Jeremy Clarkson, İngiliz yazar

• 1973 - Jennifer Esposito, Amerikalı oyuncu

• 1974 - Tricia Helfer, Kanadalı oyuncu

• 1975 - Ufuk Özkan, Türk oyuncu

• 1977 - Demet Şener, Türk manken ve oyuncu

• 1981 - Alessandra Ambrosio, Brezilyalı manken

• 1981 - Sera Tokdemir, Türk oyuncu

• 1987 - Joss Stone, İngiliz soul ve R&B şarkıcısı, söz yazarı ve oyuncu

• 1987 - Michelle Phan, Amerikalı girişimci ve YouTube ünlüsü

• 1994 - Dakota Blue Richards, İngiliz oyuncu

• 1996 - Dele Alli, İngiliz futbolcu

ÖLÜMLER

• 618 - İmparator Yang, Çin'in Sui Hanedanı'nın ikinci imparatorudur (d. 569)

• 678 - Donus, 2 Kasım 676 tarihinden 678 yılındaki ölümüne kadar görev yapmış olan papa

• 1034 - III. Romanos, Bizans İmparatoru (d. 968)

• 1514 - Donato Bramante, İtalyan mimarı (d. 1444)

• 1607 - Bento de Góis, Portekizli Cizvit misyoner ve kâşif (d. 1562)

• 1626 - Marino Ghetaldi, Ragusalı bilim insanı (d. 1568)

• 1712 - Richard Simon, Fransız katolik tefsirci, teolog, filozof ve tarihçi (d. 1638)

• 1716 - Christian Knaut, Alman hekim, botanikçi ve kütüphaneci (d. 1656)

• 1856 - Juan Santamaría, Kosta Rika Cumhuriyeti ulusal kahramanı (d. 1831)

• 1873 - Christopher Hansteen, Norveçli jeofizikçi ve gökbilimci (d. 1784)

• 1893 - Joseph Merrick, İngiliz vatandaşı (d. 1862)

• 1895 - Julius Lothar Meyer, Alman kimyager (d. 1830)

• 1918 - Otto Wagner, Avusturyalı mimar (d. 1841)

• 1939 - Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Türk güreşçi (d. 1864)

• 1953 - Boris Kidric, Sloven partizan, Slovenya Sosyalist Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı (d. 1912)

• 1970 - John O'Hara, Amerikalı yazar (d. 1907)

• 1977 - Jacques Prévert, Fransız şair ve senarist (d. 1900)

• 1980 - Ümit Kaftancıoğlu, Türk yazar, derlemeci ve radyo programcısı (d. 1935)

• 1983 - Dolores del Río, Meksikalı aktris (d. 1905)

• 1985 - Enver Hoca, Arnavutluk Devlet Başkanı (d. 1908)

• 1989 - Orhon Murat Arıburnu, Türk şair (d. 1916)

• 2002 - Giray Alpan, Türk sinema oyuncusu (d. 1935)

• 2005 - Lucien Laurent, Fransız eski millî futbolcudur (d. 1907)

• 2006 - DeShaun Dupree Holton, sahne adıyla Proof, Amerikalı rapçi (d. 1973)

• 2007 - Kurt Vonnegut, Amerikalı yazar (d. 1922)

• 2009 - René Monory, Fransız siyasetçi ve devlet adamıdır (d. 1923)

• 2011 - Lewis Roberts Binford, Amerikalı arkeolog (d. 1931)

• 2011 - Ruşen Hakkı, Türk gazeteci, şair ve yazar (d. 1936)

• 2012 - Ahmed Bin Bella, Cezayir'in ilk Başkanı (d. 1916)

• 2012 - Misbach Yusa Biran, Endonezyalı yazar, yönetmen ve eleştirmen. (d. 1933)

• 2013 - Hilary Koprowski, Polonyalı hekim, araştırmacı ve bilim adamı (d. 1916)

• 2013 - Maria Tallchief, Amerikalı bale sanatçısı (d. 1925)

• 2013 - Jonathan Winters, Amerikalı yazar (d. 1925)

• 2014 - Edna Doré, İngiliz oyuncu (d. 1921)

• 2017 - J. Geils, Amerikan şarkıcı-şarkı yazarı ve gitarist (d. 1946)

• 2017 - Toby Grafftey-Smith, İngiliz müzisyen ve söz yazarı (d. 1970)

• 2017 - Margit Schumann, Olimpiyat birincisi eski Alman kızak sporcusu (d. 1952)

• 2019 - Can Bartu, Türk futbolcu (d. 1936)

• 2019 - Geoffrey Foucar Chew, Amerikalı teorik fizikçi, eğitimci ve bilim insanı (d. 1924)

• 2020 - John Horton Conway, İngiliz matematikçi (d. 1937)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

• Dünya Parkinson Günü

• Şanlıurfa'dan Fransız birliklerinin geri çekilişi (1920)