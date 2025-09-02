Tarihte bugün ne oldu? 02 Eylül tarihinde neler oldu?

İlk bakışta sıradan bir gün gibi görünse de, 2 Eylül, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yaşanan önemli gelişmelerle tarihe geçen bir gündür. Siyasi dönüm noktaları, toplumsal değişimlerin başlangıcı, kültürel gelişmeler ve tarihi etkileri günümüze uzanan olaylar bu tarihte yaşanmıştır. "2 Eylül'de neler oldu?" sorusunun yanıtı ve öne çıkan ayrıntılar, haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAYLAR

1595 – Osmanlı Devleti, bir aydır kuşatmada tuttuğu Estergon Kalesi'ni teslim etmek zorunda kaldı.

1633 – Cibali'de çıkan İstanbul yangını başladı; tahminen 20 binden fazla bina yanarak yok oldu (şehrin beşte biri).

1666 – Büyük Londra Yangını başlayarak 3 gün sürdü; 13.200 ev ve 87 kilise kül oldu

1826 – Osmanlı'da Zabıta Teşkilâtı kuruldu.

1885 – Rock Springs, Wyoming'de sendikalaşmaya çalışan Çinli madencilere karşı 150 beyaz işçi saldırdı; 28 ölü, 15 yaralı.

1922 – Kurtuluş Savaşı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri, Eskişehir'i Yunan işgalinden geri aldı; Yunan Orduları. Başkomutanı General Trikopis esir düştü.

1925 – ABD'de bir zeplin kazası: 14 kişi hayatını kaybetti.

1925 – Türkiye'de tekke ve zaviyeler kapatıldı; memurlara şapka giyme zorunluluğu getirildi.

1929 – Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği ilk "Türkiye Güzeli" yarışmasında Feriha Tevfik seçildi.

1935 – Florida Keys'e isabet eden kasırga, yaklaşık 423 kişinin ölümüne yol açtı.

1938 – Hatay Millet Meclisi kuruldu; Tayfur Sökmen devlet başkanı seçildi.

1941 – Alman ve Sovyet birlikleri, Leningrad yakınlarında çatışmaya başladı.

1942 – Varşova Gettosu Ayaklanması bastırılarak yaklaşık 50 bin Yahudi katledildi.

1945 – Japonya, Missouri Zırhlısı'nda teslim belgesini imzalayarak II. Dünya Savaşı sona erdi.

1945 – Vietnam, Fransa'ya karşı bağımsızlığını ilân etti.

1947 – İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Bürosu şefi işkence suçundan hüküm giydi.

1954 – Ho Chi Minh, Kuzey Vietnam Cumhuriyeti'nin başkanlığına seçildi.

1959 – Demokrat İzmir gazetesi yöneticileri hapse mahkûm edilip gazete 1 ay kapatıldı.

1968 – İran'da meydana gelen depremde yaklaşık 11 bin kişi hayatını kaybetti.

1969 – ABD'de ilk ATM cihazı Rockville Centre, New York'ta kuruldu.

1974 – TÜBİTAK bilim ödülleri verildi; Cahit Arf, Erdal İnönü gibi bilim insanları ödüllendirildi.

1983 – Kapatılan Tercüman gazetesi yeniden yayımlanmaya başladı.

1985 – Kaş açıklarında, yaklaşık 3400 yıllık bir gemi enkazı bulundu.

1994 – Naim Süleymanoğlu'na "Yüzyılın En Güçlü Sporcusu" ödülü verildi.

2023 – Hindistan'ın güneş gözlem uydusu Aditya-L1 başarıyla fırlatıldı.

2024 – Chicago'da düzenlenen bir tren saldırısında 4 kişi öldü; ayrıca Afganistan ve Demokratik Kongo'da benzer olaylar yaşandı.

DOĞUMLAR

1548 – Vincenzo Scamozzi, İtalyan mimar,

1812 – William Fox, Yeni Zelanda Başbakanı,

1838 – Liliuokalani, Hawaii'nin son fiili kraliçesi,

1853 – Wilhelm Ostwald, Nobel Kimya Ödüllü Alman kimyacı,

1877 – Frederick Soddy, Nobel ödüllü İngiliz kimyacı,

1907 – Pertev Naili Boratav, Türk yazar ve halk edebiyatı araştırmacısı,

1916 – Timur Ömer Lütfi Akad, Türk yönetmen,

1918 – Tarık Buğra, Türk yazar, gazeteci,

1927 – İshak Alaton, Alarko Holding'in kurucusu,

1929 – Hal Ashby, Amerikalı yönetmen,

1934 – Cengiz Topel, Türk pilot yüzbaşı,

1946 – Billy Preston, Amerikalı müzisyen,

1960 – Kristin Halvorsen, Norveçli politikacı,

1961 – Carlos Valderrama, Kolombiyalı futbolcu,

1964 – Keanu Reeves, Kanadalı aktör,

1966 – Salma Hayek, Meksikalı-Amerikalı aktris; Olivier Panis, Fransız yarışçı,

1968 – Cynthia Watros, Amerikalı oyuncu,

1973 – Hande Ataizi ve Pınar Altuğ, Türk oyuncular; Defne Joy Foster, oyuncu ve DJ,

1977 – Erhan Çelik, haber spikeri; Felipe Loureiro ve Frédéric Kanouté, futbolcular,

1982 – Joey Barton, İngiliz futbolcu,

1986 – Gonca Vuslateri, Türk dizi oyuncusu; 1987 – Scott Moir (Kanada patenci), Tuğba Yurt (pop şarkıcısı),

1995 – İbrahim Demir, Türk futbolcu,

