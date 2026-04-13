Haberler

Tapınak temizliğinde dehşet: 17 yaşındaki kız 1 tonluk kiriş altında can Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya’da tapınak temizliği yaparken devasa ahşap kirişin altında kalan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Aile adalet istiyor.

  • Malezya'da 17 yaşındaki bir öğrenci, tapınak temizliği sırasında 1.000 kilogramlık ahşap bir kirişin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
  • 2022 yılında monte edilen ahşap sütunun orta kısmının çürümüş olduğu tahmin ediliyor.
  • Yerel polis, olayda herhangi bir kasıt bulunmadığını ve ölümün tamamen bir kaza sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

Malezya’da 17 yaşındaki bir öğrenci, annesiyle birlikte tapınak temizliği yaptığı sırada 1.000 kilogramlık ahşap bir kirişin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Dehşet anlarına tanıklık eden anne büyük bir şok yaşarken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2022 yılında monte edilen devasa ahşap sütunun orta kısmının çürümüş olduğu tahmin ediliyor. Talihsiz kızın, temizlik için tapınağa gelişinden sadece 15 dakika sonra devasa direğin üzerine devrildiği belirtildi. Kederli ailenin verdiği bilgilere göre, felç geçirene kadar tapınağın bakımını genç kızın dedesi üstleniyordu. 

O günden sonra tapınağın sorumluluğunu aile fertleri kendi aralarında paylaşmıştı. Yerel polis, olayda herhangi bir kasıt bulunmadığını ve ölümün tamamen bir kaza sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Yine de yetkililer, olayın kesin nedenlerini belirlemek için geniş çaplı bir inceleme başlattı. Selangor eyaletine bağlı Tanjong Sepat yakınlarında gerçekleşen trajik olayla ilgili polis, yerel saatle 20:35’te ihbar aldıklarını bildirdi. 

Yapılan açıklamada, "Genç kız başında ciddi yaralar almıştı. Ailesiyle birlikte tapınağa temizlik ve ibadet için geldiği anlaşılıyor," ifadelerine yer verildi. Kızının başarılı bir öğrenci olduğunu, burslar kazandığını ve önünde parlak bir gelecek olduğunu belirten acılı baba, adaletin yerini bulmasını istiyor.  Beş kişilik ailesiyle her gün tapınağa hizmet ettiklerini söyleyen baba, "Biz yanlış bir şey yapmadık, her gün adaklarımızı sunmak için oradaydık; tanrılar kızımı neden korumadı?" diyerek isyan etti. Baba ayrıca, ahşap kirişleri tedarik eden firmayı ihmalle suçlayarak kapsamlı bir soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Abdullah Teymur
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Leven Ergün:

KONYANIN ADI SONYA OLARAK DEĞİŞİRMİ ACABA KULA DA GÜZEL GELİYO

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

