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Tanyeli hasta mı, Tanyeli hastalığı ne?

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Evrim Akın ile ev gezmesi programının bu haftaki konuğu Tanyeli! Evrim Akın, Tanyeli'nin evine konuk oluyor ve ünlü ismin bilinmeyen ev yaşamına tanıklık ediyor. Programı izleyenler Tanyeli kimdir? Peki, Tanyeli hasta mı, Tanyeli hastalığı ne?

Evrim Akın ile Ev Gezmesi 30. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Evrim Akın'ın bu haftaki konuğu Tanyeli! Evrim Akın ile ev gezmesi programının bu haftaki konuğu Tanyeli! Evrim Akın, Tanyeli'nin evine konuk oluyor ve ünlü ismin bilinmeyen ev yaşamına tanıklık ediyor. Peki, Tanyeli hasta mı, Tanyeli hastalığı ne?

TANYELİ KİMDİR?

Doğum: 15 Ocak 1971 (53 yaşında), İzmir, Türkiye

Eşi: İlker Sünnili (e. 2014)

Çocukları: Taylan Sadıkoğlu, Teoman Kral

İzmir doğumlu olan Tanyeli, 51 yaşındadır ve gerçek ismi Öznuh Kral'dır. 1996 yılından beridir yaşantısını senenin yarısında Avustralya Sidney'de sürdürmektedir. Mektupları Evrene Gönderdim adlı bir kitap yazmış ve bu kitapta hayatını anlatmıştır. Bugüne kadar Dans Et Benle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunuyor.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sıfıra vurdurduğu saçıyla tüm kanser hastalarına moral olmak ve kansere dikkat çekmek için, Milano Fashion Week'te podyuma çıktı. Tanyeli, İtalyan basınının ilgi odağı oldu.

Tanyeli hasta mı, Tanyeli hastalığı ne?

TANYELİ HASTA MI?

Sağlık durumu hakkında konuşan Tanyeli, kanserden ameliyatla kurtulma imkânının bulunmadığını söyledi:

"Arter ve toplardamar içinde olduğu için davetsiz misafirim, ameliyat durumum kapanmış durumda. İyi tarafı da hiç yayılma olmadı. Tedavi yöntemlerini araştırıyorum. Şimdi ayaktayım, gün içinde serum alıyorum, kalkıp hayatın içine karışıyorum. Bir şeyler yaptığımda kanlı canlı oluyorum."

Osman Demir
Osman Demir
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