Özcan, Suriyelilere yönelik politikalarını anlatırken kullandığı ifadelerle dikkat çekti. "Ruhsatlarını hukuksuz şekilde iptal ettim, baktım yargıya gitmiyorlar, sularına 10 kat zam yaptım" sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Tanju Özcan'ın Suriyeliler hakkındaki açıklamaları, yasal süreçlerin de başlamasına yol açtı. Tanju Özcan'ın bu açıklamaları, göçmen politikaları ve yerel yönetim kararları tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Suriyeliler hakkında yaptığı açıklamalar, hem eleştiri hem de destek mesajlarıyla karşılandı. Peki, bu süreçte neler yaşandı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? Detaylar haberimizde...

TANJU ÖZCAN NE DEDİ?

Tanju Özcan "Yeterince yardım alıyorlar devletten, Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Tabi o zamanki güçle, dalgayla dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok.

Bakan Tunç "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

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