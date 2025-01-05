Üye Girişi
Haberler
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi! Sonrasında yaşananlar bomba
DEM Partili Hatimoğulları'ndan açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."
4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörü enkaz altında
4 katlı bina çöktü! Ekipler enkaz altındaki için zamanla yarışıyor
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor

Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi?

Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tanju Özcan'ın Suriyeliler hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyeliler hakkındaki sözleri, geniş yankı uyandırdı. Katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar, sosyal medyada ve kamuoyunda tartışma konusu oldu. Peki, Tanju Özcan ne dedi ve bu açıklamalar nasıl bir tepki yarattı?

Özcan, Suriyelilere yönelik politikalarını anlatırken kullandığı ifadelerle dikkat çekti. "Ruhsatlarını hukuksuz şekilde iptal ettim, baktım yargıya gitmiyorlar, sularına 10 kat zam yaptım" sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Tanju Özcan'ın Suriyeliler hakkındaki açıklamaları, yasal süreçlerin de başlamasına yol açtı. Tanju Özcan'ın bu açıklamaları, göçmen politikaları ve yerel yönetim kararları tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Suriyeliler hakkında yaptığı açıklamalar, hem eleştiri hem de destek mesajlarıyla karşılandı. Peki, bu süreçte neler yaşandı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? Detaylar haberimizde...

TANJU ÖZCAN NE DEDİ?

Tanju Özcan "Yeterince yardım alıyorlar devletten, Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Tabi o zamanki güçle, dalgayla dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok.

Bakan Tunç "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

REPLACED

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
img

Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme
img

Konu: Suriyeliler! Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert'in ölümünün ardından Aile Bakanlığı harekete geçiyor
Mert'in ölümünün ardından harekete geçildi! Yeni düzenleme yolda
Fenerbahçe-Hatayaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Fenerbahçe-Hatayaspor maçının ilk 11'leri
Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
Olayların ilçesinde yasak aşk cinayeti
Athena Gökhan'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin
Fenerbahçeli Athena Gökhan'dan olay Galatasaray paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
Memleketindeki kongreye katılan Erdoğan partililere fena patladı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı

Son Dakika Haberleri

Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ADANASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor Amed SK maçı canlı, hd izleme linki DEPREM Mİ OLDU? 5 Ocak deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler! TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Hatayspor maçı HD, donmadan izleme linki BODRUMSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Bodrumspor - Kayserispor maçı HD, şifresiz izleme linki ÜMRANİYESPOR- ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Erzurumspor hd, şifresiz, izleme linki ETIAS sistemi nedir? ETIAS yeşil pasaportu kapsıyor mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.