Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde seslendirdiği "Baltalar Elimizde" şarkısının sözlerini değiştirerek söylemesi tepki topladı. Gelen eleştiriler üzerine rektörlük, konserin içeriğinden haberdar olmadıklarını, sadece salonu kiraladıklarını belirterek kendilerini hedef alan açıklamaları "karalama kampanyası" olarak nitelendirdi.

KONSERDEKİ ŞARKI SÖZLERİ TARTIŞMA BAŞLATTI

Kaan Tangöze, 19 Kasım Çarşamba günü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde sahne aldı. Konserde yorumladığı "Baltalar Elimizde" şarkısının sözleri, çeşitli platformlarda eleştirilerin odağına yerleşti. Konserin ardından bazı çevreler, üniversite yönetimini etkinliğe izin vermek ve içeriği denetlememekle suçladı. Tepkilerin büyümesi üzerine üniversite yönetimi yazılı bir açıklama yaptı.

"SADECE SALON KİRALANDI, İÇERİKTEN HABERİMİZ YOKTU"

Rektörlük açıklamasında, konserin üniversite organizasyonu olmadığının altı çizilerek, salonun bir organizasyon şirketine ücret karşılığında kiralandığı belirtildi. Etkinliğin bilet satışlarının da bu firma tarafından yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, "Üniversitemiz tarafından sadece salon tahsis edildiği, başkaca hiçbir dahlinin olmadığı bir konser etkinliğinin içeriğinden mesul tutulmaya çalışılması kabul edilemez" denildi. Etkinlikte üniversite yöneticilerinin bulunmadığı ve programın üniversitenin resmi duyuru kanallarında paylaşılmadığı ifade edildi.

"İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI, AĞIR İTHAMLAR"

Üniversiteyi ve yöneticilerini hedef alan metinlerin "maksatlı ve mesnetsiz" olduğu savunulan açıklamada, kullanılan ifadelerin sendikal açıklama sınırını aştığı, kuruma yönelik "itibarsızlaştırma çabasına" dönüştüğü ileri sürüldü. Rektörlük, yöneticilere yöneltilen suçlamaları "iftira ve manipülasyon" olarak nitelendirerek, kamu görevlilerini hedef gösteren ve kurumu provoke etmeye yönelik ifadelerin sorumluluğunun bu açıklamaları yapanlarda olduğunu vurguladı.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI, HUKUKİ HAKLAR SAKLI"

Rektörlük, üniversiteyi ve yöneticileri hedef gösteren açıklamalarla ilgili idari inceleme ve soruşturma sürecinin başlatıldığını duyurdu. Metinde, "Rektörlüğümüz; kurumumuzu ve yöneticilerimizi hedef gösteren, toplumda infial oluşturmayı hedefleyen bu açıklamayı kayda almış olup gereken her türlü hukuki değerlendirmeyi yapma hakkını saklı tutmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERDEN TAVİZ VERMEYİZ" VURGUSU

Üniversite yönetimi, açıklamanın devamında kurumun millî ve manevî değerlere bağlı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hiçbir devlet büyüğüne hakaret içeren söz ve tavırları kabul etmeyeceklerini vurguladı. KSÜ'nün "şehirle, öğrencisiyle ve çalışanıyla büyüyen bir değer" olduğu savunulan açıklamada, üniversitenin hiçbir "karalama kampanyasına" boyun eğmeyeceği ve "operasyonel dile geçit vermeyeceği" belirtildi.

İşte o şarkının sözleri;

Baltalar elimizde, imarı cebimizde.

Biz gideriz ormana, hey ormana...

Bakanlar yanımızda, başkan önümüzde.

Biz gideriz ormana, hey ormana...

Bu ormanı yaksak da mı satsak, yıkıp yerine rezidans çaksak?

İyi para ediyor.

Bu sinemayı yaksak da mı satsak, buraya da mı bir AVM çaksak?

İyi para ediyor.

Bu parka Topçu Kışlası mı yapsak, buraya da mı bir AVM çaksak?

İyi para ediyor...

Baltalar elimizde, imarı cebimizde.

Biz gideriz ormana, hey ormana.