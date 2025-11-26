Haberler

Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Güncelleme:
Kaan Tangöze'nin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'ndeki konserinde söylediği "Baltalar Elimizde" şarkısının sözlerini değiştirmesi tartışma yaratırken KSÜ Rektörlüğü, sadece salonu organizasyon şirketine kiraladıklarını, konser içeriğinden sorumlu olmadıklarını açıkladı.

  • Kaan Tangöze, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde 19 Kasım Çarşamba günü konser verdi.
  • Konserde "Baltalar Elimizde" şarkısının sözlerini değiştirerek söylemesi tepki topladı.
  • Üniversite rektörlüğü, konserin içeriğinden haberdar olmadıklarını ve sadece salonu kiraladıklarını açıkladı.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde seslendirdiği "Baltalar Elimizde" şarkısının sözlerini değiştirerek söylemesi tepki topladı. Gelen eleştiriler üzerine rektörlük, konserin içeriğinden haberdar olmadıklarını, sadece salonu kiraladıklarını belirterek kendilerini hedef alan açıklamaları "karalama kampanyası" olarak nitelendirdi.

KONSERDEKİ ŞARKI SÖZLERİ TARTIŞMA BAŞLATTI

Kaan Tangöze, 19 Kasım Çarşamba günü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde sahne aldı. Konserde yorumladığı "Baltalar Elimizde" şarkısının sözleri, çeşitli platformlarda eleştirilerin odağına yerleşti. Konserin ardından bazı çevreler, üniversite yönetimini etkinliğe izin vermek ve içeriği denetlememekle suçladı. Tepkilerin büyümesi üzerine üniversite yönetimi yazılı bir açıklama yaptı.

"SADECE SALON KİRALANDI, İÇERİKTEN HABERİMİZ YOKTU"

Rektörlük açıklamasında, konserin üniversite organizasyonu olmadığının altı çizilerek, salonun bir organizasyon şirketine ücret karşılığında kiralandığı belirtildi. Etkinliğin bilet satışlarının da bu firma tarafından yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, "Üniversitemiz tarafından sadece salon tahsis edildiği, başkaca hiçbir dahlinin olmadığı bir konser etkinliğinin içeriğinden mesul tutulmaya çalışılması kabul edilemez" denildi. Etkinlikte üniversite yöneticilerinin bulunmadığı ve programın üniversitenin resmi duyuru kanallarında paylaşılmadığı ifade edildi.

"İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI, AĞIR İTHAMLAR"

Üniversiteyi ve yöneticilerini hedef alan metinlerin "maksatlı ve mesnetsiz" olduğu savunulan açıklamada, kullanılan ifadelerin sendikal açıklama sınırını aştığı, kuruma yönelik "itibarsızlaştırma çabasına" dönüştüğü ileri sürüldü. Rektörlük, yöneticilere yöneltilen suçlamaları "iftira ve manipülasyon" olarak nitelendirerek, kamu görevlilerini hedef gösteren ve kurumu provoke etmeye yönelik ifadelerin sorumluluğunun bu açıklamaları yapanlarda olduğunu vurguladı.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI, HUKUKİ HAKLAR SAKLI"

Rektörlük, üniversiteyi ve yöneticileri hedef gösteren açıklamalarla ilgili idari inceleme ve soruşturma sürecinin başlatıldığını duyurdu. Metinde, "Rektörlüğümüz; kurumumuzu ve yöneticilerimizi hedef gösteren, toplumda infial oluşturmayı hedefleyen bu açıklamayı kayda almış olup gereken her türlü hukuki değerlendirmeyi yapma hakkını saklı tutmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERDEN TAVİZ VERMEYİZ" VURGUSU

Üniversite yönetimi, açıklamanın devamında kurumun millî ve manevî değerlere bağlı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hiçbir devlet büyüğüne hakaret içeren söz ve tavırları kabul etmeyeceklerini vurguladı. KSÜ'nün "şehirle, öğrencisiyle ve çalışanıyla büyüyen bir değer" olduğu savunulan açıklamada, üniversitenin hiçbir "karalama kampanyasına" boyun eğmeyeceği ve "operasyonel dile geçit vermeyeceği" belirtildi.

İşte o şarkının sözleri;

Baltalar elimizde, imarı cebimizde.

Biz gideriz ormana, hey ormana...

Bakanlar yanımızda, başkan önümüzde.

Biz gideriz ormana, hey ormana...

Bu ormanı yaksak da mı satsak, yıkıp yerine rezidans çaksak?

İyi para ediyor.

Bu sinemayı yaksak da mı satsak, buraya da mı bir AVM çaksak?

İyi para ediyor.

Bu parka Topçu Kışlası mı yapsak, buraya da mı bir AVM çaksak?

İyi para ediyor...

Baltalar elimizde, imarı cebimizde.

Biz gideriz ormana, hey ormana.

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıSait Paşa:

Adam bu şarkıyı en az on yıldır söylüyor, kent neden karışıyor anlamadım. Biz bu ormanı yaksakdamı satsak AVM mi yapsak otelmi yapsak diyor, ne yani yalanmı. Böyle tossurukdan şeyler için soruşturmaya ne gerek var

Yorum Beğen137
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Dinlemedim, sarkiyi da bilmem ama senin yorumuna istinaden yaziyorum. Yarasi olan gocunmus...

yanıt33
yanıt11
Haber Yorumlarısade vatandaş:

aslında bu kadar patırtı kütürtüye gerek yoktu beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısı söylenseydi hiç problem olmazdı

yanıt26
yanıt7
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Senden paşan gibisin , arsızsın…

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Gerçekler yalancılar için hep acı gelmiştir.

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Cemaatler intikam sloganları atıyor varmı şorusturma

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıASar Gnc:

abi ne amaçla değiştirirsin sözleri, söyle işte normal bı şekilde.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
