Taner Tolga Tarlacı suçu ne, neden hapiste?

Türkiye'de işlediği çeşitli suçlardan sonra Güney Kıbrıs'a kaçan, orada da yabancı bir kadına tecavüz ve gaspla suçlanan eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Taner Tolga Tarlacı suçu ne, neden hapiste?

TANER TOLGA TARLACI SUÇU NE, NEDEN HAPİSTE?

Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı GKRY'ye kaçan Tarlacı, burada da gasp suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Yabancı bir kadına da tecavüz etmekle suçlanan Tarlacı 10 yıl hapse mahkum edildi.

"YASİN OBUZ BANA YARDIM ETSİN"

Tarlacı cezaevinden ablasını görüntülü arayarak arkadaşı Yasin Obuz'dan yardım istedi. Tarlacı, ablasıyla yaptığı görüşmede "Suçsuz yere cezaevindeyim çok kötü durumdayım." dedi. Şu an Dominik'te olan eski Survivor ve MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz'a seslenen Tarlacı, "Bana yardım etsin. 10 sene ceza aldım. Beni çıkarsınlar." ifadelerini kullandı.