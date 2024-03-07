Taner Acar kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Taner Acar kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar nereli? Detaylar haberimizdedir…

TANER ACAR KİMDİR?

Ak Parti ve MHP'nin işbirliğiyle İzmir'in Foça ilçesinde belediye başkanlığı için aday gösterilen isim, Tarık Acar oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'ne bağlı olan Acar, aynı zamanda Foça Genç İşadamları Derneği'nin başkanlığını yapmaktadır. Siyasete adım atmadan önce eski bir meclis üyesi olarak görev yapan Acar, 2014 yılından bu yana Foça Belediye Meclis Üyeliği görevini başarıyla sürdürmektedir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.