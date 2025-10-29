Haberler

Tamer Karadağlı kimdir? Tamer Karadağlı kaç yaşında, nereli, kariyeri, hangi dizilerde oynadı?

Güncelleme:
Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınmış isimlerinden Tamer Karadağlı, yıllardır hem ekranlarda hem de tiyatro sahnelerinde izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Peki, Tamer Karadağlı kimdir? Tamer Karadağlı kaç yaşında, nereli, kariyeri, hangi dizilerde oynadı?

Tamer Karadağlı, Türk televizyon ve sinema dünyasında uzun yıllardır adıyla anılan bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Ancak kariyerine, hangi yapımlarda rol aldığına ve sanat yaşamındaki yolculuğuna dair ayrıntılar merak konusu olmaya devam ediyor. Tamer Karadağlı ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967 doğumlu, Azeri kökenli Türk oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır. Hem televizyon dizilerinde hem de sinema filmlerinde uzun yıllardır aktif olarak rol almaktadır. Kariyerinde televizyon dizileri, sinema filmleri ve seslendirme çalışmalarının yanı sıra sahne deneyimi de bulunmaktadır.

TAMER KARADAĞLI KAÇ YAŞINDA?

Tamer Karadağlı, 2025 yılı itibarıyla 58 yaşındadır.

TAMER KARADAĞLI NERELİ?

Karadağlı, Ankara doğumlu olup ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir.

TAMER KARADAĞLI'NIN KARİYERİ

Karadağlı, eğitim hayatını TED Ankara Koleji ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. 1993 yılında "Ferhunde Hanımlar" dizisinde Selçuk karakteriyle televizyon kariyerine başladı.

Ardından "Babam Olur Musun?", "Şaşıfelek Çıkmazı", "Nasıl Evde Kaldım" ve "Artık Sevmeyeceğim" gibi dizilerde rol aldı. Türkiye çapında tanınırlığı ise "Çocuklar Duymasın" dizisindeki Haluk Çetinoğlu rolü ile oldu.

Sinema kariyerine 2003 yılında "Bir Tutam Baharat" filmiyle başlayan Karadağlı, "Beyza'nın Kadınları", "Şans Kapıyı Kırınca", "Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım", "Living & Dying", "Süper Türk", "Sinyalciler: Son Akşam Yemeği" ve "Börü" gibi filmlerde rol aldı.

2018'de "Börü" filminde Mustafa Kemal Atatürk'ün seslendirmesini yaptı ve en son 2023 yılında "Serçenin Gözyaşı" filminde Hakim Bey karakterini canlandırdı. Televizyonda ise 2021'de "Savaşçı" dizisinde Albay Oktay Göktürk/Uzi karakterini canlandırmış, yakın zamanda ise Netflix yapımı "Andropoz" dizisinde rol almıştır.

