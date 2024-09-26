Tamer Karadağlı ve Gaye Filiz Alacacı arasında yaşanan gerginliğin nedeni merak ediliyor. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı'nın, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile ilgili iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Alacacı, "Lale Devri bitti, çalışmayacaksanız istifa edin" şeklindeki açıklamalarından sonra Karadağlı'yı eleştirerek, onun danışmanı olduğu öne sürülen bir kişi tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Peki, Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir?

TAMER KARADAĞLI- GAYE FİLİZ ALACACI OLAYI NEDİR?

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın, kurum sanatçılarına yönelik yaptığı açıklamalar büyük tartışmalara yol açtı. Karadağlı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama 'ben oyuncuyum', 'ben tiyatrocuyum' demesi doğru gelmiyor. Çalışmayacaksanız 'istifa edin' diyorum. Hakkaniyetli olmaya çok özen gösteriyorum," diyerek, çalışmayan sanatçılara sert eleştirilerde bulundu. Açıklamasında, çalışmayan oyuncuların istifa etmesi gerektiğini ve dışarıda dizi ve film çekimlerinde çalışmaları gerektiğini belirtti. Bu ifadeleri birçok sanatçıdan tepki aldı.

Gaye Filiz Alacacı, bu tartışmaların ortasında sosyal medya üzerinden bir arkadaşına destek vererek, Karadağlı'nın açıklamalarını eleştiren yorumlar yaptı. "Açık hava tiyatroları, belediye salonları bedava. Oyna, 40 kişi gelsin sonra istatistiğe 4 bin kişi yaz…" şeklinde ifadeler kullandı.

İddialara göre, Alacacı, bu eleştirilerinin ardından üç saat boyunca bir odada alıkonuldu ve elinden telefonu alındı. Bu durum üzerine Alacacı, Karadağlı'nın danışmanı olduğu öne sürülen Görkem Ali Kaya ve Özel Kalem Müdürü Ali Ceyhan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde, şüpheliler hakkında "hürriyeti tehdit, görevi kötüye kullanma ve haberleşmenin engellenmesi" suçlarından soruşturma başlatılması ve dava açılması talep edildi.

Olaydan sonra Görkem Ali Kaya'nın Alacacı'dan özür dilemesini istediği ve "Ben sizi kazanmaya çalışıyorum" gibi ifadeler kullandığı iddia edildi. Ancak Alacacı, özür dilemeyi reddetti. Bu gelişmeler, sanat camiasında geniş yankı bulurken, Alacacı'nın durumu daha fazla ilgi odağı haline geldi.

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