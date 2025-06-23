Taksim metro kapalı mı? 23 Haziran Taksim Metrosu ve Taksim meydanı açıldı mı? SON DURUM!

Taksim metro kapalı mı? 23 Haziran Taksim Metrosu ve Taksim meydanı açıldı mı? SON DURUM!
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Taksim metro kapalı mı sorusu, özellikle şehir merkezine ulaşmak isteyen İstanbul halkı tarafından en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. 23 Haziran itibariyle Taksim metro kapalı mı sorusuna cevap arayanlar için resmi kaynaklardan gelen bilgiler dikkatle takip ediliyor.

Taksim metro kapalı mı sorusuna yanıt ararken, Şehir içi ulaşımı etkileyen bu gelişme hakkında detaylar netleşmeye başladı. 23 Haziran günü itibariyle Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama ile Taksim metro kapalı mı sorusu resmiyet kazandı. İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda uygulamaya alınan bu tedbir, vatandaşların güvenliği için alındı. Peki, Taksim metro kapalı mı? 23 Haziran Taksim Metrosu ve Taksim meydanı açıldı mı? SON DURUM!

TAKSİM METRO KAPALI MI?

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığı bildirildi.

Taksim metro kapalı mı? 23 Haziran Taksim Metrosu ve Taksim meydanı açıldı mı? SON DURUM!

TAKSİM MEYDANI VE TAKSİM MEYDANI AÇILDI MI, SON DURUM NEDİR?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği kaydedildi.

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