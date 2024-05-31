Taksim metro hattı neden kapandı? Taksim ve Şişhane metro istasyonu neden kapalı, ne zaman açılacak?

Taksim metro hattı neden kapandı? Sorusu merak ediliyor. İstanbul Valiliği'nden gelen son açıklama, şehrin kalbinde milyonlarca İstanbulluyu etkileyecek büyük bir değişikliği duyurdu. 31 Mayıs'ta, bazı önemli metro durakları ve Taksim- Kabataş Füniküler Hattı kapatılacak. Peki, Taksim metro hattı neden kapandı? Taksim ve Şişhane metro istasyonu neden kapalı, ne zaman açılacak?

TAKSİM METRO HATTI NEDEN KAPANDI?

İstanbul Valiliği, Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde ulaşım seferlerinde düzenlemeye gitti. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda bugün saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapalı olacağı ifade edildi. Metro İstanbul'un yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."