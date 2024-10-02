Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş ne demek? Tarım ve Orman Bakanlığı firmaları açıkladı!

Tarım Ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılmış, sağlık açısından tehlike oluşturabilecek gıda ürünlerinin listesini kamuoyuyla paylaştı. Vatandaşlar, listede yer alan taklit ve tağşiş ürünlerinin hangi firmalara ait olduğunu merak ediyor. Bu firmaların hangi ürünlerde taklit ve tağşiş yaptığı araştırılıyor. Peki, Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş ne demek? Detaylar haberimizde...

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR HANGİLERİ?

Tarım Ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılmış, sağlık açısından tehlike oluşturabilecek gıda ürünlerinin listesini kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu liste, "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yer alıyor. Kişilerin yaşamını ve sağlığını tehlikeye atabilecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş toplamda 56 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün de yayımlandı.

Yapılan incelemelerde, bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ kullanılması ve söz konusu ürünlere kanatlı etinin karıştırılması gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi. Bu durum, tüketicilerin gıda güvenliği açısından dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bakanlık, bu tür hileli ürünlerin tespit edilmesi için denetimlerine devam edeceğini vurguladı.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALARIN LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TAĞŞİŞ NE DEMEK?

Tağşiş, bir gıda ürününe daha ucuz ya da sağlıksız maddeler ekleyerek ürünün orijinal niteliğinin değiştirilmesi anlamına geliyor. Bu durum sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Taklit ve Tağşiş yapan firmaların listesini kontrol edebilirsiniz.