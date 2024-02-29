Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kocaeli Belediye Başkan adayı ise Tahir Büyükakın oldu. Vatandaşlar, Tahir Büyükakın'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Tahir Büyükakın kimdir? AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın'ın kaç yaşında, nereli? Tahir Büyükakın kimdir? AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?