İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Taha Orhun Ertürkmen kimdir? İYİ Parti İstanbul Tuzla Belediye Başkan adayı Taha Orhun Ertürkmen kimdir?

İYİ PARTİ İSTANBUL TUZLA ADAYI KİM?

İYİ Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Taha Orhun Ertürkmen oldu.

TAHA ORHUN ERTÜRKMEN KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da doğan Orhun Ertürkmen, lise eğitimini Kadir Has Anadolu Lisesinde tamamladı. 2017 yılında Işık Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan Ertürkmen, mezun olduktan sonra %100 burslu olarak Sabancı Üniverstesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisansa kabul aldı. Yüksek Lisans sürecinde, Türkiye'de ilk insansı robotu yapan hocası ve ekibiyle beraber, ilk hayvansı köpek robot üzerinde çalıştı. Savunma Sanayi ve akademik olarak çok önemli olan Tubitak destekli projede, önemli bir rol aldı.

Üniversite yıllarından itibaren özellikle denizcilik sektörüne yönelik mühendislik hizmetleri ve makine tasarım ve imalatı yapan aile şirketinde görev alan Ertürkmen, üniversiteden mezun olduktan hemen sonra Türkiye'nin önde gelen tersane ve marinaları için özel olarak üretilen ve Türkiye'de ilk defa üretilen tersane vinçleri, yat kaldırma vinci gibi projelerde arge tasarım ve imalat süreçlerinde Proje Müdürlüğü yaptı. Mezun olduktan sonra Teknik Müdür olarak mühendislik şirketlerinde bir çok onaylı arge projelerinin proje yürütücülüğünü ve fikir sahipliğini yapan Ertürkmen, kendi girişimi olan firmasını kurdu. Halen aile şirketlerinde teknik müdürlük ve kendi şirketinde Genel Müdürlük görevlerine devam etmektedir.

Siyasi hayatına İYİ Parti'nin en genç kurucu üyesi olarak 2017 yılında başlayan Ertürkmen, 2017-2018 arası İyi Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığını yürüttü. Halen İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Gençlik Kolları Koordinatörlüğü görevlerime devam eden Ertürkmen, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile beraber 2.5 yıldır tüm il ve ilçe seyahetlerine eşlik etti.

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.