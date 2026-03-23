Yolcu otobüsünde mide bulandıran görüntü

Giresun'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Samsun Otogarı'ndan binen bir yolcunun, yanındaki kadını rahatsız ettiği video kamuoyunda infiale yol açtı.

İddiaya göre, yolculuk sırasında kadın yolcu, yanındaki şahsın kendisini taciz ettiğini fark edince durumu belgelemek için cep telefonuyla gizlice kayıt aldı. Görüntülerde, erkek yolcunun kadına fiziksel olarak yakınlaştığı ve rahatsız edici davranışlar sergilediği anların yer aldığı görülüyor.

GİZLİ KAYIT ORTAYA ÇIKARDI

Kadının çektiği görüntülerde, şüpheli şahsın kolunu ve vücudunu kadına doğru yönelttiği, temas kurmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Kadının ise bu anları fark ettirmeden kayıt altına aldığı anlaşıldı. Olayın ardından yolcuların durumu fark ettiği ve şahsın Düzce'de otobüsten indirildiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Paylaşımlarda, yetkililere çağrı yapılarak şüpheli kişinin bir an önce tespit edilip yakalanması istendi.

