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Survivor Yunus Emre ve eşi boşanıyor mu? Beria Özden eşini neden sildi?

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlık seyircilerin dikkatinden kaçmadı. Bu durumdan rahatsız olarak eşini "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyaran Beria Özden'den yeni hamle geldi. Peki, Survivor Yunus Emre ve eşi boşanıyor mu? Beria Özden eşini neden sildi?

SURVIVOR YUNUS EMRE VE EŞİ BOŞANIYOR MU?

Beria Özden, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurmuştu. O hafta oynanan iletişim ödülünü kazanan Kırmızı takım yarışmacılarından Yunus Emre, baba olacağını öğrenmişti. Beria Özden ise rahatsızlıklarından dolayı kullandığı ilaçlardan dolayı bebeğini kaybettiğini açıkladı. Özel izinle eşiyle telefonda konuşan Beria Özden, hem kötü haberi verdi hem de Aleyna konusu uyarıda bulundu.

BERİA EŞİNİ NEDEN SİLDİ?

Daha önce eşini "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyaran Beria Özden, "Çıkan haberler vs işte seninle ilgili farklı dedikodular... O yüzden Aleyna konusunda öyle bir şey yazdım çünkü çok garip haberler orada aşk yaşıyormuşsunuz yok farklı şeyler yapıyormuşsunuz adada... Kimse kabul etmez bu kadar olayı... Sana güveniyorum ben başta" demişti. Yunus Emre de eşini çok sevdiğini belirterek "Böyle şeyleri kafana takma" karşılığını vermişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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