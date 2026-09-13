Konya'da orman yangınına müdahale ediliyor
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Konya'nın Meram ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Konya'nın Meram ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İnlice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve Kızılay ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 20 araç ve 1 helikopterle yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA