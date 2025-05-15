SURVIVOR KİM ELENDİ? 14 Mayıs Survivor'da kim gitti? Yağmur mu, Sevgi mi elenen kim oldu?

Survivor 2025'te bu hafta, dokunulmazlık oyunlarının ardından belirlenen eleme adayları arasında heyecan dolu düellolar yaşandı. Yarışmacılar, hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlu parkurlarda performans sergiledi. Peki, Survivor kim elendi? 14 Mayıs Survivor'da kim gitti?

SURVIVOR ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler kazandı.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Yağmur ve Sevgi arasında oynanan düello oyunu sonrası elenen isim Yağmur Banda oldu.

SURVIVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM SEÇİLDİ?

Dokunulmazlığı kaybeden takım arasından haftanın eleme adayı İsmail Balaban oldu.

HAFTANIN DÜELLO ADAYLARI