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Survivor haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? 11 Şubat Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı?

Survivor haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? 11 Şubat Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı?
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11 Şubat Salı günü Survivor 2025'in yayınlanan bölümünde, nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu oynandı ve haftanın eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, merak edilenler…

Geçtiğimiz akşam 'Yetenek Sizsiniz Survivor' konseptiyle TV8 ekranında yayınlanan Survivor 2025, All Star ünlüler ve Gönüller takımının yarış heyecanı ile gündeme geldi. Dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede oyunu hangi takımın kazandığı ve eleme potasına kimin gittiği ise merak konusu oldu. Peki, Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2025'de ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor 2025'e dair merak edilenler…

SURVİVOR 2025 İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gönüllüler takımı, rakiplerine üstünlük sağlayarak dokunulmazlık oyununu kazanırken eleme potasına giden isimler sosyal medyada gündem oldu. All Star ünlülerden seçilen eleme adayı Serenay Aktaş oldu. Bu haftanın ilk eleme adayı ise Gönüllüler takımında kadın yarışmacılar Sevgi İme'ydi.

Survivor haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? 11 Şubat Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı?SURVİVOR 2025 eleme adayı

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

  • Zeynep Alkan
  • Serenay Aktaş
  • Batuhan Karacakaya
  • Adem Kılıç
  • İsmail Balaban
  • Ayşe Yüksel
  • Sema Aydemir
  • Barış Murat Yağcı
  • Yağmur Banda

Survivor haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? 11 Şubat Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı?SURVİVOR 2025 eleme adayı kim

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

  • Tuğba Yeni
  • Dilşah Kurt
  • Batuhan Gökgöz
  • Mevlüt Koçak
  • Göksu Küçükali
  • Adilhan Numan
  • Kaan Kazgan
  • Kübra Avcı

Survivor haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? 11 Şubat Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı?SURVİVOR 2025

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