Survivor haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? 11 Şubat Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı?

Geçtiğimiz akşam 'Yetenek Sizsiniz Survivor' konseptiyle TV8 ekranında yayınlanan Survivor 2025, All Star ünlüler ve Gönüller takımının yarış heyecanı ile gündeme geldi. Dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede oyunu hangi takımın kazandığı ve eleme potasına kimin gittiği ise merak konusu oldu. Peki, Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2025'de ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor 2025'e dair merak edilenler…

SURVİVOR 2025 İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gönüllüler takımı, rakiplerine üstünlük sağlayarak dokunulmazlık oyununu kazanırken eleme potasına giden isimler sosyal medyada gündem oldu. All Star ünlülerden seçilen eleme adayı Serenay Aktaş oldu. Bu haftanın ilk eleme adayı ise Gönüllüler takımında kadın yarışmacılar Sevgi İme'ydi.

SURVİVOR 2025 eleme adayı

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

SURVİVOR 2025 eleme adayı kim

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

SURVİVOR 2025