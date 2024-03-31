Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da kıyasıya mücadele devam ederken peş peşe sakatlıklar da yaşandı. Parkurda düşerek sakatlanan Yağmur Banda ve Gizem Memiç'in veda etmesine karar verildi.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADILAR

Gizem ve Yağmur'un sağlık durumu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, Gizem'in peş peşe 2 ameliyat olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Parkurda düşen Yağmur'un da Survivor'a dönemeyeceğini söyleyen Ilıcalı, "Ne yazık ki Yağmur, Survivor'a devam edemeyecek. Ayağı alçıya alındı" dedi. Acun Ilıcalı, takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi olacağını ifade etti.

Takım arkadaşlarıyla vedalaşmak için adaya gelen yarışmacılar, gözyaşlarına boğuldu.