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Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da kıyasıya mücadele devam ederken peş peşe sakatlıklar da yaşandı. Parkurda düşerek sakatlanan Yağmur Banda ve Gizem Memiç'in veda etmesine karar verildi.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADILAR

Gizem ve Yağmur'un sağlık durumu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, Gizem'in peş peşe 2 ameliyat olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Parkurda düşen Yağmur'un da Survivor'a dönemeyeceğini söyleyen Ilıcalı, "Ne yazık ki Yağmur, Survivor'a devam edemeyecek. Ayağı alçıya alındı" dedi. Acun Ilıcalı, takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi olacağını ifade etti.

Takım arkadaşlarıyla vedalaşmak için adaya gelen yarışmacılar, gözyaşlarına boğuldu.

Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular

Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Televizyon

Survivor All Star Gizem Memiç Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

Karaman Tarik:

Çokta VIN !!!

10
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Mehmet ŞaFaK:

eee Nagihan neden edilmiyor

7
2
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Goethegitme:

Dünya yıkilır gözleri görmez,abd den ithal milletin neye üzülüp neye güleceğine karar verdirten program yaparlar..aklınızı tam da böyle çalarlar..Burdako ayrılığa tv basinda aglayan bir insan teslim olmuştur..Allah islah etsin

8
0
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caner Çubukçu:

Aleyna da yavaş yavas elemana yanaşıyor Survivor sonrası fenaaaaaaa

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